Alexander Nübel, Torwart des FC Schalke 04, hat sich für sein brutales Foul an Matja Gacinovic entschuldigt.

FC Schalke 04: Alexander Nübel spricht nach Brutalo-Foul an Gacinovic – „Die Rote Karte war mir egal“

Gelsenkirchen. Sein brutales Foul an Mijat Gacinovic überschattete den 2:1-Heimsieg des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Nun spricht Alexander Nübel über den Rot-Tritt.

FC Schalke 04: Alexander Nübel spricht über sein Foul an Matja Gacinovic

Die Szene tat schon beim Zusehen weg. Mijat Gacinovic war, von Filip Kostic geschickt, auf das Tor des FC Schalke 04 zugelaufen, als Alexander Nübel ihn mit einem regelrechten Kung-Fu-Sprung stoppte.

Der Serbe spuckte Blut, musste lange behandelt werden und anschließend ins Krankenhaus. Glück im Unglück: Außer einer schweren Rippenprellung und einer dicken Lippe blieb er nach ersten Untersuchungen unverletzt.

Für sein Horror-Foul an Gacinovic bekam Nübel die Rote Karte. Foto: imago images/Team 2

Alexander Nübel darf dagegen eine lange Strafe erwarten. Das DFB-Sportgericht urteilt für ein grobes Foulspiel in der Regel mit einer Spielsperre von mindestens zwei Partien – schon damit wäre das Fußballjahr für den 23-Jährigen beendet.

Alexander Nübel: „Die Rote Karte war mir egal“

In Nübels Fall ist jedoch von einer längeren Strafe auszugehen, da es sich um eine Notbremse handelte und zudem eine Verletzung des Gegners billigend in Kauf genommen wurde.

Am Tag nach dem brutalen Foul sprach Nübel gegenüber Funke Sport über die Szene.

„Im Bruchteil einer Sekunde musst du dich entscheiden. Ich dachte, ich komme hin, deshalb gehe ich so raus“, erklärt der Torwart gegenüber Funke Sport. „Es tut mir sehr Leid für den Spieler, denn ich will ihn nicht treffen. Ich will zum Ball gehen. Es war mir auch egal, dass ich die Rote Karte bekommen habe. Es ging mir im ersten Moment nur um Gacinovic – dass es ihm gut geht.“

Und weiter: „Ich war erst einmal selber erschrocken und habe gehofft, dass es ihm gut geht. Ich finde es sehr stark, dass er meine Entschuldigung angenommen hat. Über die mögliche Strafe für mich habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht.“

Alexander Nübel hadert mit den Folgen seiner Aktion. Foto: imago images/Laci Perenyi

Nübel: „Ich hab nur an Gacinovic gedacht“

„Ich war stolz auf meine Teamkollegen, dass die das Ding noch gewonnen haben. Sie haben das gut gemacht, aber gestern war mir das Spiel, so ehrlich bin ich, dann doch ein bisschen egal. Ich hab nur an Gacinovic gedacht.

Tolle Geste: Matja Gacinovic meldete sich noch am Sonntagabend zu Wort und nahm Nübel in Schutz.

„Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball. Danke Alexander Nübel, dass du dich sofort entschuldigt hast. Das kann im Fußball vorkommen“, schrieb Gacinovic auf Instagram.