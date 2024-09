FC Schalke 04: Ausschreitungen nach Freundschaftsspiel – Polizei kündigt Konsequenzen an

Es sollte eigentlich nur ein ganz normales Testspiel in der Länderspielpause werden, doch plötzlich eskalierte die Situation. Beim Freundschaftsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und NAC Breda sind in der Nähe des Parkstadions mehrere Hundert Fans aufeinander losgegangen. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken.

Im Rahmen des Testspiels kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Schalke-Anhängern und Breda-Fans. Die Polizei kündigte nur wenige Stunden danach Konsequenzen an. Der Vorfall könnte Auswirkungen auf zukünftige Testspiele des FC Schalke 04 haben. Aber eins nach dem anderen.

FC Schalke 04: Ausschreitung bei Testspiel

Am Mittwochabend empfing der FC Schalke 04 den niederländischen Erstligisten NAC Breda im Parkstadion. Für ein Testspiel war die Stimmung ungewöhnlich hitzig. Die mitgereisten Fans aus Breda zündeten massiv Pyrotechnik und warfen Böller.

Nach Abpfiff kam es in unmittelbarer Nähe des Parkstadions dann zu einer heftigen Auseinandersetzung. Rund 200 Schalker und 100 Fans von Breda gingen aufeinander los. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken und die Schlägerei unterbinden (hier mehr dazu!).

Leitender Polizeidirektor Peter Both, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, verurteilte den Vorfall: „Wenn die Polizei nun auch vermeintliche ‚Freundschaftsspiele‘ mit massiven Polizeikräften schützen muss, ist eine weitere Linie der Eskalation überschritten.“

Keine Testspiele im Parkstadion mehr?

Die Polizei kündigte zudem an, dass die Ausschreitung bei dem Testspiel mögliche Konsequenzen haben könnte. „In jedem Fall wird es Gespräche dazu geben, wo vermeintliche Freundschaftsspiele des Vereins in Zukunft stattfinden können, um die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten zu können“, heißt es in der Meldung der Polizei Gelsenkirchen.

Es könnte also sein, dass der FC Schalke 04 seine Testspiele in Zukunft nicht mehr im Parkstadion austragen kann.