FC Schalke 04: Kehrt Nabil Bentaleb nochmal zurück in den Kader?

FC Schalke 04: Irre Wende? Video zeigt, wie ER am Comeback arbeitet

Letzte Woche hat Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 eine Denkpause kassiert. Der Algerier wurde zum fünften Mal suspendiert.

Die Türe für eine Rückkehr ließ Schalke 04 allerdings dabei offen. Der Berater von Nabil Bentaleb kündigte erst rechtliche Schritte an, jetzt will Bentaleb seine Chance wohl offenbar doch nutzen.

FC Schalke 04: Nabil Bentaleb arbeitet individuell

Vergangenen Mittwoch war es mal wieder soweit: Nabil Bentaleb wurde vom FC Schalke 04 zum fünften Mal suspendiert. Rund zehn Tage Denkpause sollten er und Teamkollege Amine Harit bekommen. Währenddessen bekommen sie von Schalke einen Trainer an die Seite gestellt, der mit ihnen individuell trainieren soll.

„Er ist unbestritten ein hervorragender Fußballer, da gibt es keine zwei Meinungen. Allerdings müssen wir feststellen, dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen. Es hat nicht diesen einen Moment gegeben, sondern es war ein Prozess. Spätestens im Sommer 2021 werden sich die Wege trennen“, hatte Sportvorstand Jochen Schneider gesagt.

Nabil Bentaleb: Ende oder Rückkehr beim FC Schalke? Foto: Revierfoto / Pool

Bentaleb ackert auf einer Wiese

Eine Rückkehr in den Kader wurde aber nicht ausgeschlossen. „Natürlich haben beide die Chance zurückzukehren“, wurde Schneider zitiert.

Diese Chance will Nabil Bentaleb nutzen. Auf Instagram zeigt er seinen Fans, dass er an seinem Comeback arbeitet und fleißig ist. Zu sehen ist dort, wie er auf einer Wiese Sprints absolviert und an seiner Schnelligkeit arbeitet.

Nabil Bentaleb zeigt auf Instagram, wie er nun trainiert. Foto: @nabilbentaleb (Instagram)

Rückkehr oder endgültiges Aus?

Nach seiner Suspendierung hatte er noch mit einem öffentlichen Statement reagiert: „Mit großer Überraschung und Enttäuschung habe ich von meinem Ausschluss aus dem Profikader erfahren“, schrieb Bentaleb. „Und das ohne irgendeine glaubwürdige Erklärung.“

+++ FC Schalke 04: Nächster Verletzungsschock – jetzt droht auch noch der Ausfall des Abwehr-Stars!+++

Sein Berater kündigte gegenüber „Sport 1“ sogar an: „Wir werden uns die Zeit nehmen, um den Fall genau zu betrachten. So, dass seine Rechte respektiert und eingehalten werden.“ Schon vorher hatte er rechtliche Schritte angedroht.

--------------

Weitere Neuigkeiten zu Schalke 04:

---------------

Gibt es noch eine Rückkehr von Bentaleb zum FC Schalke 04 oder ist das Kapitel nun endgültig beendet? Diese Frage lässt sich noch nicht beantworten. Das Video zeigt jedenfalls: Bentaleb hält sich fit. (fs)