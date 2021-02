FC Schalke 04 – Bentaleb vor Startelf-Einsatz? Gross: „Es gibt keine Vorgeschichten“

Gelsenkirchen. Christian Gross hatte sich beim FC Schalke 04 unter der Woche für einen überraschenden Schritt entschieden: Der S04-Cheftrainer holte den oftmals suspendierten Nabil Bentaleb erneut zurück in den Mannschaftskader.

Vor dem Duell gegen Union Berlin erklärte Gross seine Beweggründe für die Rückholaktion.

FC Schalke 04: Gross erklärt Bentaleb-Comeback

„Ich bin völlig unbelastet in der Causa Bentaleb“, begründete Gross die Überraschung. In der Vergangenheit war der algerische Nationalspieler Bentaleb bereits fünf Mal unter anderem wegen disziplinarischen Fehlverhaltens suspendiert worden. Für die jüngste Suspendierung hatte der Verein allerdings keine eindeutige Erklärung geliefert.

+++ Schneider nur noch auf Bewährung bei S04? Davon hängt sein Job jetzt wohl ab +++

Gross will jetzt einen Neuanfang in Sachen Bentaleb wagen. „Ich habe ihn erst kennengelernt. Es gibt keine Vorgeschichten zwischen uns. Ich musste ihn noch nie suspendieren oder wiedereinstellen“, sagte er. Noch vor knapp zwei Wochen hatten Gross' Aussagen eine Bentaleb-Rückkehr unmöglich erscheinen lassen (hier mehr>>>).

FC Schalke 04: Christian Gross entschied sich bei Nabil Bentaleb für eine Kehrtwende. Foto: IMAGO / Poolfoto

Seinen Sinneswandel erklärt der S04-Coach jetzt damit, dass das Transferfenster zum Zeitpunkt dieser Aussagen noch geöffnet war und ein Bentaleb-Wechsel ins Ausland im Raum stand. „Deswegen wollte ich nichts Spekulatives sagen und habe gesagt, dass das in dem Moment kein Thema war.“

FC Schalke 04: Gross stellt Bentaleb Startelf-Comeback in Aussicht

Jetzt ist Bentaleb also wieder Teil des Teams. „Die Integration in der ersten Woche ist aus meiner Sicht positiv verlaufen“ so Gross. „Es liegt in erster Linie an ihm sich aufzudrängen.“ Bentaleb habe hart gearbeitet, sei „voll fokussiert“ und freue sich auf ein mögliches Comeback.

--------------------

S04-Top-News:

--------------------

Das stellt Gross ihm sogar schon für die Partie am Samstag gegen Union Berlin in Aussicht! „Wir haben keine Zeit mehr. Von daher wird er im Kader sein“, gibt der Trainer offen zu. Er geht sogar noch weiter: „Es kann auch sehr gut sein, dass er gleich zu Beginn spielt.“ Die Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.

Einordnen dürfte sich Bentaleb dann aller Voraussicht nach im offensiven zentralen Mittelfeld, hinter Sturmspitze Matthew Hoppe. Dort ist ohnehin ein Platz frei geworden, da Mark Uth durch seine Oberschenkelverletzung im vergangenen Spiel gegen Leipzig vorerst ausfällt. (the)