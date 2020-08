Beim FC Schalke 04 verrät Schneider: So geht's weiter mit Bentaleb

Was beim FC Schalke 04 bis zuletzt undenkbar schien, wird nun immer wahrscheinlicher.

Offenbar wird Nabil Bentaleb in der anstehenden Saison – zumindest vorerst – das Trikot von Schalke 04 tragen. Nachdem der Algerier in der Vergangenheit bei S04 in Ungnade gefallen und daraufhin an Newcastle United ausgeliehen worden war, deutete vieles auf einen Verkauf des Mittelfeldspielers in diesem Sommer hin.

FC Schalke 04 plant mit Bentaleb

Doch nun reiste Bentaleb mit Schalke ins Trainingslager. Weil den Königsblauen keine konkreten Angebote vorliegen, wird der 25-Jährige zunächst Teil des Kaders bleiben.

„Nabil ist jetzt hier, und er bringt eine große Qualität mit“, sagt S04-Sportvorstand Jochen Schneider: „Wir orientieren uns an den Fakten. Und Verträge sind Fakten.“

Bentaleb ist noch bis Juni 2021 an Schalke gebunden. Derzeit sieht es so aus, als würde der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bei S04 erfüllen. „Er ist unser Spieler und bereitet sich mit uns auf die neue Saison vor“, so Schneider: „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er bei uns bleibt – auch weil schlichtweg nichts Konkretes vorliegt.“

Gleichzeitig stellt Schneider klar, dass Schalke gesprächsbereit wäre: „Wenn etwas kommt, muss man sich damit auseinandersetzen.“

Fragezeichen bei McKennie und Mascarell

Speziell bei einem erwarteten Abgang von Weston McKennie könnte Bentaleb für die Schalker im Mittelfeld-Zentrum eine Alternative darstellen – auch weil Kapitän Omar Mascarell sich nach einer OP erst noch wieder rankämpfen muss. „Wir wissen, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann“, sagt Schneider.

Der Sportvorstand des FC Schalke betont, dass die Querelen der Vergangenheit vergessen sind: „Wir hatten schon im Januar, als Nabil zu Newcastle ging, gute Gespräche. Es ist alles aus der Welt geräumt.“

Bentaleb war im Sommer 2016 erst auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zu Schalke gekommen. Ein Jahr später verpflichtete S04 den Algerier für 19 Millionen Euro fest. Seitdem konnte der Mittelfeldspieler in Gelsenkirchen nur selten überzeugen. (dhe)