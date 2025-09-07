„Sehr gern mehr davon“ – kündigt Muslic HIER den nächsten Juwel-Hammer für FC Schalke 04 an?

Spielfrei wegen Länderspielpause? Von wegen. Der FC Schalke 04 nutzte die Pause in der 2. Bundesliga bekanntermaßen für ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Auch wenn dieses mit 0:2 verloren ging, war Trainer Miron Muslic zufrieden.

Nach dem erfolgreichen Liga-Auftakt konnte Muslic beim Test gegen den Bundesligisten nochmal das ein oder andere probieren. Das tat er auch in Form von gleich drei Talenten aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Von ihnen schwärmte der Coach anschließend.

FC Schalke 04: Talente überzeugen

Die Knappenschmiede soll in den kommenden Jahren wieder eine echte Größe sein. Dass es Spieler wie der jüngst transferierte Taylan Bulut, Vitalie Becker oder Peter Remmert bei den Profis durchsetzen konnten, spricht für die Arbeit im königsblauen Nachwuchs. Und Muslic scheut sich nicht, jungen Spielern eine Chance zu geben.

+++ Auch spannend: Schon wieder! Zweitligist schnappt sich nächsten Ex-Schalke-Profi +++

Daher ließ er gegen Gladbach auch wieder drei junge Wilde von der Leine. Paul Pöpperl aus er U23 sowie die beiden U19-Juwelen Mika Wallentowitz und Luca Vozar sammelten Minuten – und konnten dabei im Verbund sogar eine Torchance für den FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) herausspielen.

Der Auftritt erfreute Muslic. „Ich war begeistert von den drei Jungs, die reingekommen sind“, erklärte er nach dem Spiel. „Das ist das, wie ich mir Schalke vorstelle: aggressiv, intensiv, mutig, jung, frech“, lobte er. „Sehr, sehr gern mehr davon.“

Nominierung in der zweiten Liga?

Es klingt fast so, als hätte sich Pöpperl, Wallentowitz und Vozar auf die Liste des Proficheftrainers gespielt. Denn in erster Linie liegt es in seiner Hand, ob er in Zukunft mehr von den drei Jungspunden sieht oder nicht.

Noch mehr Nachrichten für dich:

Gut möglich also, dass sich mindestens einer der drei bald im Profi-Kreis wiederfindet, vielleicht sogar in den Zweitligakader berufen wird. Doch insbesondere bei den U19-Talenten wird man beim FC Schalke 04 darauf bedacht sein, sie behutsam aufzubauen. Dafür setzte sich U19-Trainer-Legende Norbert Elgert seit jeher ein, der es nicht ausstehen kann, wenn seine Youngster grundlos verheizt werden.