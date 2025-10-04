FC Schalke 04 lässt keinen Zweifel mehr – das Warten hat endlich ein Ende

Großer Jubel in der Veltins-Arena: Der FC Schalke 04 besiegt auch Greuther Fürth und besteht damit einen echten Härtetest. Gegen den zuvor besten Angriff der Liga bleiben die Knappen ohne Gegentor.

Damit manifestiert sich der FC Schalke 04 unter Trainer Miron Muslic in der oberen Tabellenregion. Nach jetzt sieben Spieltagen lassen die Knappen keinen Zweifel: In diesem Jahr soll es um den Aufstieg, nicht gegen den Abstieg gehen.

FC Schalke 04 lange im Keller

Nachdem erneuten Bundesligaabstieg 2023 hatten wohl nicht wenige Fans erwartet und gehofft, dass S04 wie im Jahr zuvor direkt wieder aufsteigen würde. Doch der erneute Abstieg war der Startschuss in zwei ganz zähe und magere Jahre.

Nicht einmal klopften die Knappen dabei in den oberen Tabellenregionen an. Mehrmals spukte selbst das Gespenst „3. Liga“ in Gelsenkirchen umher. Doch mit Miron Muslic an der Seitenlinie hat sich der Wind jetzt endgültig gedreht.

Leidenszeit vorbei

Sieben Spiele, fünf Siege, die beste Abwehr der Liga, Kontakt zur Tabellenspitze – all diese frühen Erfolge der Saison darf sich Muslic auf die Fahne schreiben. Er hat es anders als seine Vorgänger geschafft, einen erneuten Umbruch zu moderieren und die neue Mannschaft schnell auf Spur zu bringen.

Selbst ein lahmender Top-Stürmer Moussa Sylla (hier mehr zu ihm lesen) steht dem Erfolg nicht im Wege. Nicht auszumalen, was Muslic‘ Mannschaft noch leisten kann, wenn auch der Malier wieder in Fahrt kommt.

Die Leidenszeit des FC Schalke 04 scheint vorerst vorbei zu sein. Mit nur einem Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze kann der Blick erstmals seit langer Zeit wieder nach oben und nicht nach unten gehen. Die Stimmung ist entsprechend gut. Und bei Muslic gewinnt man mehr und mehr das Gefühl, dass er diese Form der Mannschaft auch über Wochen und Monate hochhalten kann.