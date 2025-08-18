Muslic nach Schalke-Spiel außer sich – „Kotzt mich an“

Es war ein denkbar umkämpfter und knapper Start in den DFB-Pokal für Schalke. Erst in der Verlängerung konnte Bryan Lasme S04 das Weiterkommen gegen den Regionalligisten Lokomotive Leipzig sichern.

Doch an diesem Tag rückte der Fußball traurigerweise in den Hintergrund. In der 13. Minute unterbrach Christopher Antwi-Adjei kurzzeitig das Spiel. Der Schalke-Star wurde von den Fan-Rängen rassistisch beleidigt. Ein schrecklicher Moment für den gesamten Fußball. So sah es auch S04-Coach Miron Muslic.

Schalke-Coach Muslic mit klarem Statement

Auch nach dem Spiel blieb der rassistische Vorfall gegen Antwi-Adjei im Fokus aller Diskussionen. „Ich glaube, was heute passiert ist, hat nirgends etwas verloren. Das Schlimmste für mich ist dann: Chris wird danach über 120 Minuten vom Publikum ausgepfiffen. Das kotzt mich an. Aber er hat die Unterstützung von den Jungs auf dem Platz bekommen, sofort, auch von uns als Staff. Ich habe den größtmöglichen Respekt vor Chris, dass er auf dem Platz bleibt und bis zum Schluss Leistung bringt“, so S04-Coach Muslic nach Abpfiff auf der Pressekonferenz.

Zu den Aussagen gab der Trainer auch ein deutliches Statement: „Zum Wording: Da spei‘ ich mich an.“ Für Muslic ganz wichtig: Die Situation dürfe nicht verharmlost werden. Schließlich ginge es nicht um den einzelnen Fan, der die Aussage getätigt hat, sondern um das gesamte Stadion, das anschließend gepfiffen habe.

S04 steht hinter Antwi-Adjei

Aber nicht nur der Schalke-Coach gab ein klares Statement ab. Auch Sportvorstand Frank Baumann fand nach Abpfiff deutliche Worte: „Zuallererst tut es mir für Christopher sehr leid, dass er sich solche Worte anhören muss. Wir verurteilen dieses Verhalten aufs Schärfste und hoffen, dass derjenige ausfindig gemacht wird.“ Auch auf ihren sozialen Medien verbreitete Schalke 04 eine klare Botschaft: „#STEHAUF gegen Rassismus!“

Letztlich überschattete der hässliche Vorfall die gesamte Partie. Auch weil es eben nicht bei einer Szene blieb, sondern sich mit den Pfiffen gegen Antwi-Adjei durch die ganze Partie zog.