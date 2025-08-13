Sylla-Wende beim FC Schalke 04? Jetzt könnte es doch noch passieren

Moussa Sylla galt beim FC Schalke 04 lange Zeit als sicherer Abgang in diesem Sommer. Kein Wunder: Der Stürmer ist gemeinsam mit Taylan Bulut der wertvollste Spieler und hätte so dringend benötigtes Geld eingebracht.

Doch zu jedem Preis will der FC Schalke 04 seinen Angreifer nicht verkaufen. Und so ist Sylla auch zwei Spieltage nach Saisonstart und nur wenige Wochen vor Ende des Transferfensters weiter Spieler der Knappen. Einige Fans freundeten sich schon mit dem Gedanken an, dass er doch bleiben könnte. Doch aus Frankreich sind plötzlich wieder andere Stimmen zu hören.

FC Schalke 04: Steigendes Interesse an Sylla

Die renommierte „L’Equipe“ bringt jetzt wieder mächtig Fahrt in die Sache. Wie die französische Zeitung berichtet, gebe es derzeit einige Vereine, die sich noch für eine Verpflichtung des 16-Tore-Stürmers interessieren würden.

Zu diesen würden unter anderem die spanischen Erstligisten FC Valencia und FC Sevilla sowie der französische Vertreter SCO Angers gehören. Das Trio solle eine Verpflichtung des Spielers vom FC Schalke 04 in Erwägung ziehen.

Klub blitzt mit Angebot ab

Mit Swansea City solle ein vierter Verein gar schon ein Angebot für den Malier abgegeben haben. Diese habe sich auf rund 5,5 Millionen Euro belaufen – und sei von den Knappen abgelehnt worden. Für L’Equipe zumindest ein Zeichen, dass sich Angers schnell aus dem Rennen verabschieden dürfte. Mehr könnte der französische Klub offenbar auch nicht bieten.

Anders wohl die spanischen Vertreter. Und auch Swansea dürfte wohl mehr auf den Tisch legen können, wenn man den Spieler wirklich will. Für den FC Schalke 04 ist das Ziel dagegen klar: Sylla mit dem bestmöglichen Gewinn verkaufen. Der 25-Jährige war vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro nach Gelsenkirchen gekommen und hatte seinen Wert mit zahlreichen Treffern schnell gesteigert.

Auch wenn es zuletzt so aussah, als könnte Schalke zumindest für die Hinrunde noch auf seine Dienste setzen, könnte sich jetzt doch noch ein Abgang anbahnen.