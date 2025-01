FC Schalke 04: Wechsel-Gerüchte nehmen kein Ende – jetzt spricht Moussa Sylla

Der FC Schalke 04 befindet sich derzeit im türkischen Belek, um sich im dortigen Trainingslager auf die kommende Rückrunde vorzubereiten. Die Euphorie in der Mannschaft von Kees van Wonderen ist nach den zuletzt guten Ergebnissen groß.

Mitverantwortlich dafür: Moussa Sylla. Der Sommerneuzugang hat sich bereits kurz nach seiner Ankunft in die Fanherzen des FC Schalke 04 gespielt, überzeugt mit starken elf Saisontreffern. Es dauerte nicht lange, da kamen die ersten Wechselgerüchte um den Angreifer auf – jetzt äußert sich Sylla!

FC Schalke 04: S04-Abflug für Sylla kein Thema

Gegenüber dem Pay-TV-Sender „Sky“ sprach der 25-Jährige nun über die Diskussionen zu seiner Zukunft beim Revierklub: „Wenn du Tore schießt ist es normal, dass über dich gesprochen wird. Mein Ziel ist es zu arbeiten und Schalke auf das beste Level zu bringen. Der Rest ist nicht meine Verantwortung. Ich spreche nicht gerne über mich selbst. Ich muss meinen Job machen und konzentriere mich auf den Rest der Saison“.

Auf Nachfrage, ob er denn auch in der Rückrunde für Königsblau auf Torejagd gehen wolle, stellt Sylla klar: „Ja, ich habe einen Vertrag bei Schalke – das habe ich schon bei dem Spiel gegen Elversberg gesagt. Ich habe Vertrag, der Rest ist Sache der Schalker Bosse“. Geht es nach dem malischen Nationalspieler, steht einem vorübergehendem Verbleib beim S04 also nichts im Weg.

Schalke hofft auf dicken Gewinn

Was am Ende mit dem Goalgetter passiert, lässt sich derzeit wohl nur erahnen. Ein Sommer-Abgang könnte jedoch realistisch sein, sollten die Forderungen von Ben Manga und Co. erfüllt werden. Laut „Sky“ erhofft sich man sich in der Schalker Chefetage eine Sylla-Offerte in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro.

Bekommt Königsblau diesen Wunsch tatsächlich erfüllt, würde man für den Stürmer einen satten Gewinn einstreichen. Erst im vergangenem Juli kam der 25-Jährige für zweieinhalb Millionen Euro vom französischen Zweitligisten Pau FC.