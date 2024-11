FC Schalke 04: Schock-Nachricht! Fans in großer Sorge

Das kann der FC Schalke 04 so gar nicht gebrauchen. Immer wieder haben die Königsblauen Ausfälle und Verletzte zu beklagen. In der Länderspielpause sah es so aus, als würde sich die Lage beruhigen – doch jetzt das.

Bei der Vorbereitung auf das Spiel gegen den Hamburger SV kam es im Training zu einer bitteren Szene. Daraufhin musste ein Spieler des FC Schalke 04 den Platz angeschlagen verlassen. Ein Ausfall wäre ein herber Verlust.

FC Schalke 04: Sorge um Mohr

Vor Saisonbeginn war er aussortiert und ein Abgangskandidat (hier mehr dazu lesen). Auf wundersame Art und Weise kämpfte sich Tobias Mohr allerdings zurück in die Mannschaft – und ist plötzlich nicht mehr wegzudenken. Auf der linken Außenbahn ist er gesetzt.

Jetzt aber sorgen sich die Fans um den Ex-Heidenheimer. Denn Mohr verletzte sich bei einer Trainingseinheit am Dienstag (19. November). Nach einem Zweikampf mit Steve Noode musste er die Einheit abbrechen. Anschließend humpelte Mohr in die Kabine des FC Schalke 04. Offenbar plagten ihn Schmerzen im Adduktoren-Bereich.

Ausfall gegen Hamburg?

Über die Schwere der Verletzung und einen möglichen Ausfall gegen den Hamburger SV war zunächst nichts bekannt. Klar ist aber: Sollte Mohr nicht spielen können, wäre das ein herber Verlust – auch, weil die Personaldecke hinter ihm sehr dünn ist. Anton Donkor oder Ilyes Hamache wären Optionen.

Entsprechend angespannt reagierte so mancher Fan. „War ja auch einer der besseren die letzten Wochen. Also logisch“, flüchtete sich einer in Galgenhumor. „Ich kann nicht mehr, was ist das?“, fragte ein anderer entgeistert.

FC Schalke 04 braucht dringend Punkte

Doch egal, ob mit oder ohne Mohr: Für die Knappen zählen nur Punkte, egal wie schwer der Gegner ist. Nach wie vor steht S04 im Tabellenkeller. Bis zur Winterpause muss man die eigene Lage erheblich verbessern, sonst droht ein ganz ungemütlicher Winter.