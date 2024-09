FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 verkündet wichtige Nachricht

Schalke-Fans aufgepasst! Der Klub hat in diesen Tagen eine wichtige Nachricht verkündet. Wie der FC Schalke 04 offiziell mitteilte, steht der Termin für die nächste Mitgliederversammlung jetzt fest.

Der FC Schalke 04 lädt seine Mitglieder am Samstag, den 16. November in die Veltins-Arena zur jährlichen Mitgliederversammlung ein. Vorab gibt es vom Verein wichtige Hinweise für alle Fans, die dabei sein wollen.

FC Schalke 04 lädt zur Mitgliederversammlung ein

In diesen Tagen ist sie an alle Mitglieder per Mail verschickt worden, die Einladung zur Mitgliederversammlung des FC Schalke 04. Am 16. November trifft sich der Verein in der Veltnis-Arena. Einlass ist schon ab 09.04 Uhr, los geht es um 11.04 Uhr. An diesem Wochenende pausiert die 2. Bundesliga, es ist Länderspielpause.

Wer dabei sein will, muss Mitglied des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. sein. Es kommt nur rein, wer seinen Mitgliederausweis – auch digital möglich – und einen Lichtbildausweis vorzeigt. Zudem müssen die Mitglieder im Vorfeld eine kostenlose Eintrittskarte buchen. Dies diene lediglich der besseren Planung der Veranstaltung.

Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung

Eröffnung und Begrüßung Ehrungen Berichte der Gremien Aussprache über die Berichte Entlastungen Satzungsänderungsanträge Wahlen zum Aufsichtsrat Wahlen zum Wahlausschuss Verschiedenes Verabschiedung

Auf dem Programm stehen bei der Mitgliederversammlung unter anderem die Berichte der Gremien, Satzungsänderungsanträge und Wahlen zum Aufsichtsrat an.

Aktuell hat der FC Schalke 04 allerdings andere Probleme. In der 2. Bundesliga läuft es noch überhaupt nicht. Nach fünf Spielen stehen nur vier Punkte auf dem Konto. Am Freitagabend (13. September) handelte sich S04 in Karlsruhe (0:2) die nächste Niederlage ein.