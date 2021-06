FC Schalke 04: Mitgliederversammlung im Live-Ticker! Kommt es zur großen Fan-Wut?

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Am Sonntag steht auf Schalke die Mitgliederversammlung an. Und dort kann es ganz schön heiß hergehen.

Die sportliche und finanzielle Situation der Königsblauen ist durch den Abstieg äußerst dramatisch. Der Rücktritt von Aufsichtsrats-Boss Jens Buchta sowie das Vorpreschen der sogenannten „Rangnick-Gruppe“ dürften der Mitgliederversammlung auf Schalke am Sonntag zusätzlichen Sprengstoff bieten.

FC Schalke 04: Mitgliederversammlung im Live-Ticker

In diesem Jahr findet die Schalke-Mitgliederversammlung nicht wie gewohnt in der Arena statt, sondern wird rein digital ausgerichtet. Mitglieder hatten in den vergangenen Monaten Zeit, sich auf einer eigens eingerichteten Website zu registrieren, um am Sonntag live an dem Event teilzunehmen.

Wenn in den vergangenen Jahren beim FC Schalke 04 die Mitgliederversammlung auf dem Programm stand, gab es dort speziell durch die emotionalen Wortbeiträge der Fans regelmäßig eine Menge Gesprächsstoff. Wird es auch in diesem Jahr wieder zur Sache gehen?

Wir versorgen dich im Live-Ticker mit allen Infos rund um die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04.

Tagesordnung der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04

9.04 Uhr: Eröffnung und Begrüßung

Ehrungen und ggfs. Wahlen ins Ehrenpräsidium

Berichte der Gremien

Aussprache über die Berichte

Entlastungen

Satzungsänderungsanträge

Wahlen zum Aufsichtsrat

Wahlen zum Wahlausschuss

Wahlen zum Ehrenrat

Verschiedenes

Verabschiedung

17.46 Uhr: In den Tagen vor der Mitgliederversammlung bescherte der FC Schalke seinen Fans eine schöne Überraschung. Der Verein verkündete, dass Adidas als Trikot-Sponsor zurückkehrt (hier alle Details des Deals).

13.12 Uhr: Schon vor der Mitgliederversammlung gab es auf Schalke einen großen Kracher. Aufsichtsratsboss Jens Buchta gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt (hier alle Infos).

10.57 Uhr: Die Schalke-Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr insofern eine besondere, als dass sie erstmals rein digital abgehalten wird. Am Sonntag wird ein Support-Team aus rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür sorgen, dass die Technik reibungslos mitspielt.

Samstag, 12. Juni, 9.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Mitgliederversammlung des FC Schalke 04! An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um das Event.