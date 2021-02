FC Schalke 04: Vorstand stellt sich Fan-Frage – doch dann herrscht peinliche Stille

Foto: imago/Karsten Rabas via TEAM2sportphoto

Der Vorstand des FC Schalke 04 hat sich im Online-Format „mitGEredet“ den Fragen der Fans gestellt. Der geforderten Transparenz wollte Königsblau damit gerecht werden.

Das aber noch nicht alles rund läuft, zeigte diese Frage. Denn als der Vorstand des FC Schalke 04 auf die neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation angesprochen wurde, herrschte erst einmal peinliche Stille.

FC Schalke 04: Vorstand stellt sich Fan-Fragen, doch bei DIESER Frage herrscht Schweigen

Rund eineinhalb Stunden beantwortete die Führungsriege des FC Schalke 04 Fragen aus der Fanszene in einem Livestream. Geleitet wurde der Austausch von dem freien Journalisten Jörg Seveneick.

Neben Fragen zu Finanzen, der sportlichen Lage und Fehlern seitens des Klubs wurde auch diese Frage gestellt: „Warum wurde die Info ‚Daniela Ulbing wird neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation‘ erst am 08.02. veröffentlicht, obwohl sie schon seit dem 01.02. im Amt ist?“

Alexander Jobst und Christina Rühl-Hamers sitzen im Schalke-Vorstand. Foto: imago/Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Nach der Frage, die Jörg Sevenick an die Runde stellte, herrschte erstmal einmal Schweigen. Alle drei Vorstandsmitglieder warfen sich fragende Blicke zu.

FC Schalke 04: Fragende Blicke und peinliche Stille

Christina Rühl-Hamers, Vorstand für Finanzen, eröffnete dann: „Jochen?“ Jochen Schneider (Sport und Kommunikation) guckte rüber zu Alexander Jobst (Marketing): „Machst du?“

Rühl-Hamers stellte dann richtig: „Erstmal ist der 01.02. nicht richtig, sondern der Vertragsbeginn ist der 03.02.“

Jochen Schneider schien immer noch verwirrt: „Ich bin jetzt ein Stückweit überfordert, ich weiß jetzt nicht, war es der 08.02, wo wir die Personalie kommuniziert haben?“ Und weiter: „Alex, vielleicht magst du unterstützen.“

Erst nach rund 40 Sekunden hin und her, ergreift Jobst schließlich das Wort: „Wenn ich kurz aufklären darf: Es war von Beginn an klar, dass wir im Zuge unserer Organisationsveränderung und Optimierung, dass wir die Kommunikation näher an den Vorstand binden möchten.“

Deswegen habe man nach einem Stabsleiter-in gesucht. In einem Auswahlprozess habe man sich für Daniela Ulbing entschieden.

FC Schalke 04: Jobst gesteht Fehler

Aufgrund der vielen Ereignisse und Vorkommnisse der letzten Wochen und Tage habe man die Meldung schließlich erst einige Tage später veröffentlicht.

Jobst gesteht dann aber einen Fehler: „Zugegebenermaßen: Das hätte man etwas offensiver und proaktiver im Vorfeld tun können.“

Alexander Jobst klärt über Daniela Ulbing auf. Foto: imago/Poolfoto SvenSimon

So stellt sich der FC Schalke 04 auf

In Sachen Kommunikation ist der FC Schalke 04 nun so aufgestellt:Vorstand bleibt Jochen Schneider, Marc Siekmann behält die Leitung Sportkommunikation und Anja Kleine-Wilde ist weiter für die Unternehmenskommunikation zuständig.

Daniela Ulbing soll „den Vorstand und die Gesamtkommunikation federführend begleiten“.

FC Schalke 04: Manager wird von Fans bedroht

