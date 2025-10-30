Miron Muslic verrät seinen Traumjob – Schalke-Fans horchen direkt auf!

Der FC Schalke 04 ist zurück im Rennen um den Aufstieg – und ein Name ist dabei in aller Munde: Miron Muslic. Der Trainer hat das kriselnde Team seit seinem Amtsantritt im Sommer mit einer beeindruckenden Leistung auf Kurs gebracht. Die einstigen Zweifel an ihm? Die scheinen längst vergessen.

Der neue Mann identifiziert sich mit Haut und Haaren für seinen Verein. Nun aber spricht der Trainer von einem anderen Job – und lässt die Fans des FC Schalke 04 damit aufhorchen.

Muslics Herz schlägt für Schalke, aber…

„Ich bleibe für immer Mitglied von Schalke 04, zu 100 Prozent. Egal, wie sich die Wege mal trennen werden“, betonte der 43-Jährige im Interview mit dem „kicker“. Seine Verbundenheit zum Verein und dessen Fans ist deutlich spürbar: „Schalke 04 ist ein Teil von mir, es hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Einmal Schalke, immer Schalke.“

Doch obwohl sich der gebürtige Bosnier in Gelsenkirchen pudelwohl fühlt – sein größter Traum liegt woanders. Muslic träumt davon, eines Tages Nationaltrainer seines Heimatlandes zu werden. „Ich möchte eines Tages Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina sein. Und daran glaube ich auch. Die Grundvoraussetzungen passen einfach zu gut – meine Geschichte, meine Verbundenheit, die Liebe zu meinem Heimatland. Ich weiß nicht, wann der Tag sein wird, aber ich freue mich auf den Tag“, gesteht er offen.

Ein Flüchtlingskind erobert den FC Schalke 04

Die Biografie des Schalke-Trainers ist beeindruckend: Als Kind musste Muslic mit seinen Eltern vor dem Bürgerkrieg aus Bosnien-Herzegowina fliehen. In Tirol fand die Familie eine neue Heimat, wo er schon früh lernte, sich durch widrige Umstände zu kämpfen. Diese Mentalität hat ihn bis heute geprägt.

Seine Karriere als Trainer begann der jetzige Mann an der Seitenlinie des FC Schalke 04 schon parallel zu seiner aktiven Zeit als Spieler. Erste Schritte machte er im Nachwuchsbereich, bevor er bei Vereinen wie SV Ried, Cercle Brügge und Plymouth Argyle Erfahrung sammelte. Im Sommer zog es ihn schließlich nach Gelsenkirchen.

Mit Königsblau auf Erfolgskurs

Den FC Schalke 04 bezeichnet Muslic selbst als „aktuell vielleicht kniffligste Challenge im deutschen Profifußball“. Doch die Herausforderung meistert er scheinbar mit Bravour. Nach dem 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 sind die „Königsblauen“ voll auf Aufstiegskurs in die Bundesliga.

Für den Trainer ist das Rampenlicht keine Belastung. „Ich war ruhig vor vier Monaten, als sich viele über meine Verpflichtung gewundert und gefragt haben, was dieser Unbekannte aus Tirol denn hier will – und ich bleibe ruhig, wenn ich spüre, dass die Menschen unsere Arbeit in nur vier Monaten sehr zu schätzen gelernt haben.“

Obwohl der Bosnier auf eine glanzvolle Karriere zusteuert, bleibt sein Fokus klar: Schalke und der Aufstieg. Seine Leidenschaft und Entschlossenheit machen ihn schon jetzt zu einer Schlüsselfigur des Traditionsvereins. Klar ist: Mit Miron Muslic an der Seitenlinie hat der FC Schalke 04 wieder Grund zur Hoffnung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.