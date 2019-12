FC Schalke 04 trauert um Eurofighter Mike Möllensiep – die emotionalsten S04-Momente des Jahres

Der FC Schalke 04 trauerte in diesem Jahr um Mike Möllensiep.

Gelsenkirchen. Am 14. Mai dieses Jahres trug der FC Schalke 04 Schwarz. Es war einer der traurigsten Tage auf Schalke in diesem Jahr, als mit Mike Möllensiep einer der legendären Eurofighter verstarb.

Möllensiep erlag im Alter von 43 Jahren an den Folgen eines schlimmen Krebs-Leidens. „Der FC Schalke 04 wird Mike Möllensiep stets ein ehrendes Andenken bewahren“, teilte der Verein auf seiner Internetseite mit.

FC Schalke 04 trauert um Mike Möllensiep

Möllensiep wurde in Gelsenkirchen geboren, durchlief die Jugendabteilungen des FC Schalke und schaffte 1997 den Sprung in den Profikader. Er brachte es zwar „nur“ auf zwei Bundesligaspiele, gehörte aber zu den legendären Eurofightern, die 1997 sensationell den UEFA-Cup gewonnen hatten.

Insgesamt spielte Möllensieg 18 Jahre für Schalke. Später war er auch noch für Dynamo Dresden, Schwarz-Weiß Essen und den KFC Uerdingen aktiv.

----------------

Die Schalker Eurofighter – der Kader 1996/97

Torhüter

Jens Lehmann

Mathias Schober

Verteidiger

Johan de Kock

Yves Eigenrauch

Marco Kurz

Thomas Linke

Olaf Thon

Marco van Hoogdalem

Mittelfeld

Ingo Anderbrügge

Mike Büskens

Arnold Dybek

Oliver Held

Radoslav Latal

Andres Müller

Jiri Nemec

Marc Wilmots

Angreifer

Martin Max

Miguel Pereira

Mike Möllensiep

Youri Mulder

Ralf Regenbogen

David Wagner

----------------

Trauer um Möllensiep

Bis 2017 trainierte er die Essener Amateurmannschaft TC Freisenbruch. Dann rückte der Fußball bei ihm plötzlich in den Hintergrund, als Möllensiep an Krebs erkrankte. An einer Niere wurde ein bösartiger Tumor entdeckt.

Möllensiep kämpfte, mehrmals wurde er operiert. Doch Metastasen warfen ihn immer wieder zurück. Im Alter von 43 Jahren verstarb Möllensiep und hinterließ seine Ehefrau und seine beiden Töchter.

„Unser aufrichtiges Beileid geht an seine Familie und Freunde. Wir wünschen Euch viel Kraft in dieser schweren Zeit. Der TC Freisenbruch wird Mike nicht vergessen!“, schrieb der TC Freisenbruch bei Facebook. (dhe)