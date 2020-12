Schalke 04: Mike Büskens wendet sich mit DIESEN Worten an die Fans – „Habe nicht eine Sekunde gezögert“

Gelsenkirchen. Bei Schalke 04 wird mal wieder einiges umgekrempelt.

Nach der Woche der Entscheidungen (Spieler-Suspendierungen und Trennung von Kaderplaner Michael Reschke) soll sich auch in der sportlichen Leitung etwas ändern. Eingebunden wird dabei auch Schalke 04-Legende Mike Büskens. Der meldet sich jetzt mit einem emotionalen Statement zu Wort.

FC Schalke 04: Mike Büskens mit emotionalem Statement

Am vergangenen Dienstag habe Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider den ehemaligen S04-Profi und Fanliebling um ein Gespräch gebeten, erzählt Büskens bei „Instagram“. Schneider habe Büskens gefragt, ob dieser der sportlichen Leitung aufgrund der Trennung von Michael Reschke „in den kommenden Wochen im Bereich Scouting aktiv unterstützen und zuarbeiten“ wolle.

Neben Büskens übernehmen auch Schneiders Assistent René Grotus und Lizenzspiel-Koordinator Sascha Riether Teile des Aufgabenbereichs von Michael Reschke.

Hatte als Betreuer der Schalker Leihspieler auch mit Michael Reschke zu tun: Mike Büskens (r.). Foto: imago images/Team 2

Büskens stellt klar: „Ich habe in diesem Moment nicht eine Sekunde gezögert. Wenn Schalke mich braucht, bin ich da.“ Seine Entscheidung für diese Aufgabe stößt in seinem privaten Umfeld aber offenbar nicht nur auf Zustimmung. Aufgrund seiner Vergangenheit „versteht das natürlich nicht jeder aus meinem Umfeld“, schrieb Büskens. Aber Schalker könne man schließlich nie ganz verstehen.

Büskens: „Machen statt meckern“

Das Unverständnis liegt wohl vor allem in den vergangenen Jahren begründet. Schon mehrfach war Büskens interimsweise beim S04 eingesprungen. Nach seinem letzten Engagement im vergangenen Jahr wurde ihm Interesse nachgesagt, auch dauerhaft einen aktiven Posten zu bekleiden. Den hatte er nicht bekommen.

Dennoch will Büskens auch jetzt wieder einspringen. Schließlich sei Schalke „größer als alles, was dagegen sprechen könnte, auch in dieser schwierigen Situation wieder mit anzupacken.“

Mike Büskens mit Rabbi Matondo. Foto: imago images / DeFodi

Büskens ist sich bewusst, dass der erneute Umbruch und der Abstiegskampf bei „Königsblau“ nicht einfach wird. „Ich möchte meine Expertise und meine Leidenschaft in den zweifelsohne schwierigen Prozess mit einbringen“, so der 52-Jährige. Trotz der Geschehnisse der vergangenen Wochen gelte es jetzt, zusammenzuhalten und anzupacken. „Daher lautet meine Devise: Machen statt meckern.“

Schneider kämpft gegen Gerüchte

Schneider kämpft gegen Gerüchte

Schalke-Boss Jochen Schneider steht mächtig in der Kritik, es wird bereits über eine interne Nachfolge spekuliert. Peter Knäbel könnte den Posten übernehmen, doch daran denkt Schneider nicht. Er will das sinkende Schiff nicht vorzeitig verlassen. Allerdings gibt es noch einen weiteren Gedanken, gegen den er sich klar wehrt.