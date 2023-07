Die Situation auf dem Transfermarkt spitzt sich zu – und der FC Schalke 04 steckt mittendrin. Gespannt verfolgen die Fans, was sich bei ihrem Verein, aber auch bei der Konkurrenz tut. Besonders umworben aktuell: Michal Karbownik.

Der Verteidiger, der vergangene Saison noch leihweise in Düsseldorf kickte, steht auf einer Vielzahl an Listen. Nun kommen weitere Vereine hinzu, der Poker um den Flirt des FC Schalke 04 wird heißer. Lange dürfte eine Entscheidung nicht mehr auf sich warten lassen.

FC Schalke 04 hätte Karbownik gerne

Nur zu gerne hätten die Knappen die Verpflichtung des Linksverteidigers schon klar gemacht. Karbownik, der bei Brighton unter Vertrag steht, mischte vergangene Saison die 2. Liga auf. Hinten sicher und vorne mit der ein oder anderen Vorlage – der 22-Jährige hat ein Profil, das Schalke braucht.

Als problematisch stellte sich bisher das Feilschen um die Ablöse heraus. Düsseldorf hatte eine Kaufoption über drei Millionen, die man nicht zog. Brighton will diese drei Millionen aber unbedingt. Jedoch ist bisher auch der FC Schalke 04 nicht bereit zu zahlen.

Weitere Vereine steigen ein

Das gibt der Konkurrenz die Möglichkeit, selbst an einem Deal zu basteln. Wie der polnische Sportjournalist Tomasz Włodarczyk berichtet, seien mittlerweile vier Vereine interessiert. Neben Schalke dürfen der Hamburger SV und Hertha BSC Berlin dazugezählt werden. Der vierte Verein soll erst seit Kurzem mitbieten.

Jener ominöse Klub sieht in Karbownik auch nicht nur einen Linksverteidiger, sondern einen Achter im Mittelfeld. Eine spannende Option. Ob man den Spieler so herumkriegen kann?

FC Schalke 04 muss handeln

Soll der Deal nicht platzen, ist der Bundesliga-Absteiger zum Handeln gezwungen. Es scheint angesichts des Interesses nur eine Frage der Zeit, bis Karbownik bei einem neuen Klub unterschreibt.

Allerdings arbeitet der FC Schalke 04 aktuell auch noch an anderen Fronten. So soll mit Timo Baumgartl ein weiterer Innenverteidiger kommen. Die Fans dürfen also rund eine Woche vor Saisonstart weiter gespannt sein.