FC Schalke 04 stichelt gegen Michael Wendler – mit diesem lustigen Tweet

Lustige Spitze des FC Schalke 04 gegen Michael Wendler!

Mitten in den aufwendig inszenierten Schlagabtausch zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher schaltete sich nun der FC Schalke ein. Die Königsblauen veröffentlichten bei Twitter zwei Fotos, und die Fans lachten sich schlapp.

FC Schalke 04 stichelt gegen Michael Wendler

Auf den Fotos sind die beiden Schalker Spieler Jonjoe Kenny und Benito Raman zu sehen, wie sie Kopfhörer tragen und Musik hören. Dabei verziehen der Brite und der Belgier Mienen, die nun wahrlich nicht den Eindruck vermitteln, dass sie mögen, was sie da gerade hören.

Passend dazu schreibt Schalke: „Wenn du zum ersten Mal in deinem Leben den Wendler hörst.“

„Eine neue Art von Straftraining“

Oliver Pocher gefällt das – und den Fans des FC Schalke auch. Unter dem Tweet sammelten sich sofort einige lachende Emojis und lustige Kommentare. „Eine neue Art von Straftraining“, kommentierte ein Fan, und der nächste meinte: „Ist Foltern in Deutschland nicht verboten?“

Wie Michael Wendler wohl auf den Schalke-Tweet reagiert, dürfte mittlerweile klar sein:

Michael Wendler - Egal!

„Das beste Video, was ich jemals gesehen habe“

Die Fotos entstanden bei der Challenge „Wat labert der?“, die Schalke einmal im Monat auf dem eigenen YouTube-Kanal präsentiert. Dabei hört ein Schalker Spieler laut Musik und muss von seinem Teamkollegen vorgegebene Worte von den Lippen ablesen.

Die jüngste Folge mit Kenny und Raman kam bei den Fans besonders gut an. Unter dem YouTube-Video kommentierte ein Fan: „Das beste Video, was ich jemals gesehen habe.“

Ein anderer S04-Anhänger schrieb: „Ich liebe Raman und Kenny einfach. Die Typen sind so sympathisch.“

Und sogar aus der „verbotenen Stadt“ gab’s Lob: „Bin Dortmund-Fan, aber das ist immer wieder lustig.“

Schalke vor wegweisenden Spielen

In den kommenden Wochen hat Schalke einige wegweisende Spiele vor der Brust. Nach zuletzt fünf sieglosen Ligaspielen ist S04 am Samstagabend beim 1. FC Köln zu Gast. Anschließend folgt das Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern, ehe Schalke in der Liga auf Hoffenheim und den BVB trifft. (dhe)