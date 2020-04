FC Schalke 04: Reschke verblüfft Fans – mit diesen Forderungen

Michael Reschke steht in der Corona-Krise beim FC Schalke 04 vor großen Herausforderungen.

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das gilt in der Corona-Krise auch beim FC Schalke 04.

Wie alle Bundesliga-Vereine ist Schalke von der Aussetzung des Spielbetriebs schwer getroffen. Michael Reschke, der technische Direktor der Königsblauen, ist fest davon überzeugt, dass auf S04 und den Rest der Liga noch große Herausforderungen warten.

FC Schalke 04: Reschke fordert neue Transfer-Möglichkeiten

„Der Transfermarkt wird sich in den nächsten beiden Jahren gravierend verändern“, schreibt Reschke in einem Gastbeitrag im „kicker“: „Dies betrifft nicht nur sinkende Transfersummen, reduzierte Spielergehälter und eine neue Ausrichtung bei den Beraterhonoraren. In der aktuellen Situation gilt es vor allem auch, querzudenken und gegebenenfalls das Transfersystem – zumindest für einen gewissen Zeitraum – zu modifizieren und zu erweitern.“

Der technische Direktor des FC Schalke bringt die Möglichkeit des Doppelspielrechts ins Spiel. „Ein junger Spieler könnte während einer Saison sowohl für einen Erst- als auch einen Zweit- oder Drittligisten aktiv sein“, so Reschke. Das würde dem Erstligisten in personellen Notsituationen einen weiteren Ersatzspieler bescheren, und der unterklassige Verein könnte sich auf einen talentierten Nachwuchsspieler freuen.

Zudem schlägt Reschke eine Ausdehnung der Transferperiode durchgehend bis zum 31. Januar vor sowie die Möglichkeit kurzfristiger Leihen über zwei oder drei Monate. „Man könnte als Klub besser auf Verletzungsproblematiken reagieren“, meint Reschke.

Beim FC Schalke machen sich die Verantwortlichen offenbar bereits konkrete Gedanken über solche Möglichkeiten. „Unsere Scoutingabteilung beim FC Schalke 04 arbeitet sehr gewissenhaft, um auf alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein“, so Reschke: „Kompliment an Chefscout Adrian Babic und das Team, die diese Zeit absolut effektiv nutzen.“ (dhe)