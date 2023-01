FC Schalke 04: Neuzugang warnt die Bundesliga – „Gehe auf alles, was sich bewegt“

Er soll das Gesicht einer kämpferischen Mannschaft werden. Kurz bevor die Bundesliga wieder losgeht, hat der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Mit Michael Frey haben die Knappen ihre Offensive um einen weiteren Stürmer ergänzt.

Trainer Thomas Reis frohlockt bereits. Mit Frey gewinnt er einen Spieler, der laut Reis „eklig zu verteidigen“ ist. Der Neuzugang des FC Schalke 04 schlägt in die gleiche Kerbe – und gibt ein Versprechen ab, das wie eine Warnung klingt.

FC Schalke 04: „Ein riesen Ding“

Nach Niklas Tauer und Jere Uronen nun also Michael Frey. Mit der dritten Winterleihe schließen die Knappen die Lücke, welche die Verletzung von Sebastian Polter aufgerissen hat. Frey kommt mit der Empfehlung von sieben Tore in 14 Spiele von Royal Antwerpen.

Der 28-Jährige zeigte sich nach der Unterschrift glücklich über den Wechsel. „Das ist ein riesen Ding für mich, hier auf Schalke zu sein“, erklärte er in einem Interview auf der Website des FC Schalke 04. „Das ist perfekt, dass es noch vor dem ersten Spiel geklappt hat“, freut sich Frey.

Frey-Ansage nach Wechsel

Ob es am Samstag gegen Eintracht Frankfurt schon zu einem Einsatz reicht, bleibt abzuwarten. Zunächst ging es am Freitag darum, wenigstens einmal mit den neuen Kollegen des FC Schalke 04 trainieren zu können. Dennoch: Frey strotzt vor Selbstvertrauen und macht gleich mal eine Ansage.

Er selbst habe noch nicht gegen sich gespielt, sagt Frey. „Aber ich bin einer, der auf alles geht, was sich bewegt“, stellt er klar. Eine Warnung an seine künftigen Gegenspieler in der Liga, dass es auch mal wehtun wird, wenn es gegen die Knappen geht?

FC Schalke 04: Neuer Fanliebling?

Es sind Aussagen, die zumindest das Potenzial Freys wecken, neuer Fanliebling auf der Nordkurve zu werden. Einsatz, Kampf und Wille – all das sind Eigenschaften, die die königsblauen Fans bei ihren Spielern gerne sehen. Sich immer reinzuhauen, hat dem eigenen Standing auf Schalke schon immer geholfen.

Frey fasst es wie folgt zusammen: „Wenn ich alles gebe, wird man es hoffentlich auf dem Platz sehen.“ Eins ist schon mal klar: Mit dem Angreifer hat der FC Schalke 04 einen hochmotivierten Spieler gefunden.