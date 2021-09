FC Schalke 04: Torwart fällt für mehrere Monate aus – Co-Trainer Büskens sendet emotionale Botschaft

Es war eine am Ende gelungene Vorstellung des FC Schalke 04. Die Mannschaft von Coach Dimitrios Grammozis konnte mal wieder dank Matchwinner Simon Terodde am Samstagabend drei Punkte in Rostock einfahren.

Vor und nach dem Spiel trübt jedoch eine Verletzung das ein oder andere Schalker Herz. So auch das von Schalke Co-Trainer Michael Büskens. Er meldet sich nach dem Spiel über seinen Instagram-Account.

FC Schalke 04: Büskens über Ausfall – „Scheiß-Verletzung“

Nach dem Abpfiff kommentiert Büskens das Spiel mit einem Video. Mit sachter Stimme richtet er sich zuerst an Ersatz-Keeper Michael Langer. Dieser riss sich vor der Partie das Kreuzband und wird den Knappen monatelang fehlen. Ein herber Verlust, findet Büskens.

FC Schalke 04: Co-Trainer Mike Büskens widmet den Rostock-Sieg Michael Langer. Foto: IMAGO / Team 2

„Den heutigen Sieg sollten wir Michi Langer widmen“, beginnt er seine Social Media-Ansprache. „Komm schnell wieder auf die Beine. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich in der Kabine. Wir brauchen dich auf der Wiese, denn du lebst diesen Klub zu 100 Prozent“, fährt Büskens fort. Den Kreuzbandriss bezeichnet er als „Scheiß-Verletzung.“

Wird Monate dauern, bis Michael Langer im Schalker Tor wieder Bälle abwehren kann. Foto: imago images/RHR-Foto

Büskens: „hoffe auf eine baldige Rückkehr“

Auch in der Bildunterschrift wird Büskens emotional: „Ein wichtiger Sieg, dem ich auch Michi Langer widmen möchte. Leider fällt er jetzt monatelang wegen eines Kreuzbandrisses aus. Ich hoffe auf eine baldige Rückkehr eines Menschen, der unsere Farben jeden Tag lebt und der mir jetzt schon im Trainingszentrum fehlt.“

Auch Langers Mitspieler scheinen das ähnlich zu sehen. Auf Instagram veröffentlicht Schalke ein Mannschaftsfoto aus der Kabine. Die Bildunterschrift: „Der Sieg ist für dich, Michi Langer!“

👍 von Michael #Langer aus dem Krankenhaus. Die Knie-OP am heutigen Sonntag ist gut verlaufen.



Gute Besserung, Michi ✊ Wir freuen uns schon jetzt auf deine Rückkehr.#S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich pic.twitter.com/zlH7GtW1Rv — FC Schalke 04 (@s04) September 26, 2021

Noch am Sonntag wurde der S04-Keeper am Knie operiert und meldete sich mit einem "Daumen-Hoch-Foto" aus dem Krankenhaus zurück.

