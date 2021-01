FC Schalke 04: Özil-Botschaft an Kolasinac irritiert S04-Fans – „Sehen uns im Sommer“

London. Er ist erst seit Kurzem wieder beim FC Schalke 04 und dennoch haben die Fans Sead Kolasinac gleich wieder in ihr Herz geschlossen.

Jetzt wendet sich Mesut Özil mit einer Botschaft an seinen guten Freund. Bei einem Satz horchen die S04-Fans auf.

FC Schalke 04: Özil mit Botschaft an Kolasinac

In seiner Instagram-Story teilt Mesut Özil ein Video, das ihn offenbar in London zeigt. Über ihm hängt an einem Mast ein Plakat von Sead Kolasinac – allerdings noch im Arsenal-Trikot. Özil fragt in die Kamera: „Sead, Bruder, was machst du hier noch? Du bist auf Schalke und jetzt sehe ich dich hier wieder?!“

Kolasinac hatte sich zu Beginn des Monats für eine Rückkehr zu seinem Jugend- und Herzensklub entschieden und unterschrieb einen Leihvertrag bis zum kommenden Sommer.

Özil, der ebenfalls in der „Knappenschmiede“ gespielt und sogar sein Bundesligadebüt bei Schalke feierte, wurde daraufhin in den sozialen Medien gefragt, ob auch er sich eine Rückkehr zu S04 vorstellen könne. Özil hatte da klar verneint (hier mehr>>>).

Doch jetzt hören die Schalke-Fans bei dem Video genau hin. Özils Botschaft, wohl als ein kleiner Spaß unter Freuden geplant, enthält einen rätselhaften Satz: „Wir sehen uns im Sommer“, sagt Özil zum Abschluss. Wer jetzt denkt: „Klar, beim FC Arsenal natürlich, wenn Kolasinac im Sommer wieder dorthin wechselt“, liegt wahrscheinlich falsch.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Özil im Sommer nämlich kein „Gunner“ mehr sein. Demnach steht der Ex-Nationalspieler kurz vor einem Wechsel in die Türkei – zu Fenerbahce Istanbul. Was also meint Özil, wenn er Kolasinac sagt, dass die beiden sich im Sommer sehen werden?Etwa auf Schalke?

Das scheint zwar äußerst unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist es nicht. Die wahrscheinlichere Option ist allerdings ein gemeinsamer Urlaub. Denn: Geht Özil tatsächlich zu Fenerbahce und Kolasinac zurück zu Arsenal, wonach es momentan aussieht, ist ein berufliches Wiedersehen ausgeschlossen. (the)