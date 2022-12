FC Schalke 04: Chancen auf Verbleib schwinden – S04-Juwel immer heftiger umworben

Der FC Schalke 04 sollte seine nächsten Schritte gut planen. Ein großes Juwel aus der Knappenschmiede ist immer heftiger umworben. Nachdem zuletzt bereits ein Gerücht aus Italien aufkam, klopfen nun offenbar zwei weitere Klubs an.

Das Objekt der Begierde ist Mertcan Ayhan, der Bruder des einstigen S04-Profis Kaan Ayhan. Dieser spielt derzeit in der B-Jugend des FC Schalke 04. Doch wie lange noch? Die Gerüchteküche wird immer heißer.

FC Schalke 04: Ayhan auf dem Weg nach oben

Sechseinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass ein Ayhan für die Knappen-Profis auf dem Feld stand. 2016 verließ Kaan Gelsenkirchen endgültig. Zunächst ging er nach Düsseldorf, heute kickt er bei US Sassuolo.

Von dort wird er bestimmt verfolgen, was gerade rund um seinen kleinen Bruder passiert. Mertcan spielt schon seit 2014 in der königsblauen Jugend des FC Schalke 04. Mittlerweile hat er es bis in die U17 geschafft und sein Ruf eilt ihm voraus.

Interesse aus der Türkei

Jüngst wurde bereits über ein mögliches Interesse der AS Rom spekuliert. Nun gesellt sich ein Duo aus der Türkei dazu. Das türkische Portal „Fotomac“ berichtet, dass es sowohl Galatasaray als auch Fenerbahce Istanbul auf Ayhan abgesehen haben.

Fenerbahce (aktuell Spitzenreiter) und Galatasaray (derzeit Zweiter mit zwei Punkten Rückstand) wollen ihre Kader im Winter für das Meisterrennen aufrüsten. Ayhan, der neben seinem Engagement beim FC Schalke 04 auch Kapitän der türkischen U17 Nationalmannschaft ist, könnte eine Verstärkung für die Breite des Kaders sein.

FC Schalke 04 im Zwiespalt

In Gelsenkirchen genießt Ayhan großes Ansehen. Sein Potenzial und seine Fähigkeiten werden geschätzt. Doch die Knappen könnten sich schon bald in einem Zwiespalt wiederfinden. Bereits bei der Roma hieß es, der Klub aus Italien bereite eine Offerte von einer Millionen Euro vor.

Eine Ablöse, die der FC Schalke 04 wahrlich gut gebrauchen kann. Noch dazu eine gute Stange Geld für einen 16-Jährigen ohne jegliche Profi-Erfahrung. Die Chancen auf einen Verbleib Ayhans steigen aktuell zumindest nicht gerade.