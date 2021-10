FC Schalke 04: Fans leiden mit S04-Youngster – Schlimme Befürchtung wird zur traurigen Gewissheit!

Gelsenkirchen. Er gehörte beim FC Schalke 04 zu den großen Gewinnern der Vorbereitung und des Saisonstarts. Nun ist der Aufstieg von Mehmet Can Aydin beim S04 erst einmal gestoppt.

Beim 1:0-Erfolg des FC Schalke 04 in Hannover trumpfte der Newcomer erneut auf. Allerdings nur 18 Minuten lang. Nun ist klar: Nach der frühen Auswechslung wird Aydin dem S04 noch länger fehlen.

FC Schalke 04: Mehmet Can Aydin fällt wochenlang aus

Schon in der Anfangsphase ließ der 19-Jährige die Schalke-Fans wieder schwärmen. „Alles an Aydin schreit: Ich will zocken und ich will mit S04 erfolgreich sein“ – nur eine von vielen Lobeshymnen in den sozialen Netzwerken.

In Hannover musste Schalkes Aydin nach gut einer Viertelstunde runter. Foto: imago images/RHR-Foto

Doch dann der folgenschwere Moment: Bei einem Ausfallschritt zog es dem U-Nationalspieler in den linken Oberschenkel. Nach einer Behandlungspause versuchte er es noch einmal, sorgte mit einem Pfostentreffer für den Moment der ersten Halbzeit. Doch dann war Schluss (>> hier mehr).

Nun steht die Diagnose fest – und die ist alles andere als erfreulich.

Aydin hat sich in Hannover (>> hier alle Highlights) eine Muskelverletzung zugezogen. Der FC Schalke 04 teilt mit, dass er „bis auf weiteres“ fehlen wird. Die „Bild“ berichtet von einem Muskelfaserriss. Damit droht ein Ausfall von bis zu einem Monat.

Ärgerlich für den S04, denn Aydin war ein belebendes Moment im Mittelfeld. Noch ärgerlicher für Aydin selbst. Gerade erst hatte er sich einen Stammplatz erarbeitet, jetzt muss er erst einmal zuschauen und sich anschließend wieder rankämpfen.

Aydin fehlt dem FC Schalke 04 für mehrere Wochen. Foto: imago images/Team 2

Die Fans des FC Schalke 04 leiden mit ihrem Youngster.

Hier einige Kommentare:

Scheiße!

Bitter für Aydin. Aktivposten gewesen.

Alles gute Aydin, schade!

Für Aydin läuft es seit ein paar Wochen recht gut. Blöd das der 19-Jährige jetz' Verletzungspech hat.

Uff

Sehr schade

Tut mir leid für Aydin, gute Besserung!

Aydin man, nooo

Beim FC Schalke 04 gehört Mehmet Can Aydin zu den Überraschungen der Saison. Foto: imago images/RHR-Foto

Das Heimspiel gegen Dresden (Samstag, 20.30 Uhr), das Pokalspiel bei 1860 München (26. Oktober) und auch das Auswärtsspiel in Heidenheim (29. Oktober) dürfte Aydin sicher verpassen. Nach dem folgenden Heimspiel gegen Darmstadt 98 (7. November) gibt es die nächste Länderspielpause.

