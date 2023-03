FC Schalke 04 nur Durchgangsstation? S04-Talent hat großen Traum

Für Mehmet Aydin geht in diesen Tagen ein Traum in Erfüllung. Der Außenverteidiger des FC Schalke 04 ist zum ersten Mal in die türkische Nationalmannschaft berufen worden. Und auch bei S04 bekam der 21-Jährige zuletzt immer mehr Spielzeit.

Beim FC Schalke 04 fühlt sich das Eigengewächs pudelwohl, sein großer Traum liegt jedoch woanders. Mehmet Aydin hat sich ein ganz bestimmtes Ziel gesetzt, wie er jetzt verriet.

FC Schalke 04: Aydin spielt für die Türkei

Die Entscheidung zwischen der türkischen und der deutschen Nationalmannschaft fiel Mehmet Aydin nicht leicht. Er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, spielte für die deutsche U-Nationalmannschaft. Jetzt läuft er aber für die Türkei auf, das Land, in dem seine Wurzeln liegen.

„Ich habe lange überlegt und die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Bereits letzten Sommer hat sich Stefan Kuntz bei mir gemeldet und mir eine echte Perspektive aufgezeigt – das hat mich beeindruckt“, wurde der Schalker nach seiner Nominierung von der „WAZ“ zitiert.

Mit der türkischen Nationalmannschaft trifft er in der EM-Qualifikation am Samstag (25. März) auf Armenien und am Dienstag (28. März) auf Kroatien. Vor seinem Debüt sprach er mit der türkischen Tageszeitung „Hürriyet Spor Arena“ über seine Situation beim FC Schalke 04 und seine Zukunft.

S04-Talent Aydin träumt von DIESER Liga

Bei S04 kam er unter Trainer Thomas Reis zuletzt häufiger zum Einsatz. „Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt. Es war schon immer mein Traum, hier zu spielen“, betont Aydin und sagt weiter: „Ich spüre, dass mir Trainer Thomas Reis sehr vertraut, obwohl unsere Mannschaft einen sehr schwierigen Prozess durchmacht. Ich möchte so viel wie möglich zu meinem Team beitragen. Ich werde mein Bestes geben, um in der Liga zu bleiben.“

Mehmet Aydin träumt von der Premier League. Foto: IMAGO / Revierfoto

Angebote aus der Türkei soll es nach Angaben von Aydin schon zur Genüge gegeben haben, bei Schalke fühle er sich aber richtig wohl. „Ich bin sicher, dass ich an der richtigen Stelle bin“, so Aydin. Ein Leben lang Schalke? Das kommt für Aydin aber wohl eher nicht in Frage. Der 21-Jährige strebt nach Größerem.

„Ich möchte mich im europäischen Fußball beweisen, um mich noch weiter zu verbessern. Mein Ziel ist es, eines Tages in der Premier League zu spielen“, stellt Aydin klar. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2025. Dass er schon im Sommer den Schritt in die Premier League wagt, ist aber unwahrscheinlich.