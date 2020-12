FC Schalke 04: Entscheidung gefallen! Er wird neuer Trainer!

Die Entscheidung beim FC Schalke 04 ist wohl gefallen – der neue Schalke-Trainer steht fest!

Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Christian Gross die Königsblauen übernehmen soll.

FC Schalke 04: Medienbericht: Entscheidung gefallen! Gross wird neuer Trainer

In den letzten Tagen war er bereits häufiger als neuer Trainer ins Gespräch gebracht worden. Doch Gross ist wohl vielen kein wirklicher Begriff mehr, denn zuletzt war der 66-Jährige 2010 in der Bundesliga aktiv.

Christian Gross rettete den VfB Stuttgart vor dem Abstieg.

Gross übernahm damals den VfB Stuttgart auf Platz 15 und führte die Stuttgarter sogar noch auf Platz sechs und damit in die Europa League. In der darauffolgenden Saison hielt die Zusammenarbeit aber nicht lange, schon nach sieben Spielen war Schluss. Es übernahm damals Jens Keller.

Nach David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens wäre Gross der vierte Schalke-Coach in nur vier Monaten.

Das erste Training soll er am Sonntag leiten. Eine Bestätigung seitens Verein steht noch aus. Bei den Königsblauen soll Gross einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Ohne Verlängerungsklausel – stattdessen mit einer satten Rettungs-Prämie in siebenstelliger Höhe. Beim Auswärtsspiel gegen Hertha am 2. Januar sitzt er erstmals auf der Bank. Nach 29 Sieglos-Spielen in der Liga in Serie braucht Schalke (schon sechs Punkte hinter Platz 16) dann die große Wende.