FC Schalke 04: In aller Öffentlichkeit! S04-Star plaudert pikante Vertragsdetails aus

Als einziger Profi des FC Schalke 04 war Maya Yoshida bei der WM. Jetzt ist er zurück – und offenbar in Plauderlaune.

Der Japaner verrät in aller Öffentlichkeit die Klausel, mit der sich sei Vertrag beim FC Schalke 04 automatisch verlängern würde. Damit herrscht nun Klarheit.

FC Schalke 04: Yoshida plaudert Vertragsdetail aus

Maya Yoshida kam im Sommer aus Italien nach Gelsenkirchen. Schalke stattete ihn zunächst mit einem Ein-Jahres-Vertrag aus. Soviel ist bekannt. Zuletzt sickerte zudem durch, dass der Kontrakt eine Klausel enthält. Bei bestimmten Voraussetzungen verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr.

Welche Voraussetzungen das sind? Das verriet der S04-Star nach seiner Rückkehr aus Katar ganz freiwillig. Während die meisten Profis aus den Inhalten ihrer Verträge ein Geheimnis machen, spricht der 34-Jährige ganz offen darüber.

Yoshida nennt Vertragsdetails: So bleibt er Schalker

„Ganz einfach: Mache ich 25 Spiele und wir halten die Klasse, bleibe ich. Mein Vertrag verlängert sich automatisch. Steigen wir ab, endet mein Vertrag. So ist es“, plaudert er aus. Damit herrscht nun Klarheit. Nur bei zehn Einsätzen in der Restrunde und einem weiteren Jahr Bundesliga bleibt Yoshida beim FC Schalke 04. Dabei ist er sich auch sicher: „Ich glaube auch nicht, dass Schalke mich in der 2. Liga haben will.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Zehn weitere Spiele dürften kein Problem sein. In allen 15 bisherigen Ligapartien stand Yoshida in der Startelf. Präsentiert er sich so stark wie bei der WM, ist er erst recht gesetzt. Zum Klassenerhalt ist es dagegen noch ein weiter Weg. Mit gerade einmal neun Punkten feiert der FC Schalke 04 Weihnachten mit der Roten Laterne unterm Baum. Für den Nicht-Abstieg muss eine deutliche Leistungssteigerung her.

Der Startschuss ist schon gefallen. Noch bis kurz vor Weihnachten schuften die Schalker in der Vorbereitung, stecken im Tainingslager in Belek die Köpfe zusammen und brüten einen Schlachtplan aus, wie der letzte Platz verlassen werden kann.