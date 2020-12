FC Schalke 04: Nächster Tiefpunkt für Max Meyer – nach DIESER Entscheidung ist seine Zeit endgültig abgelaufen

Foto: imago images / Action Plus

Ex-Schalke-04-Kicker Max Meyer ist am Tiefpunkt angelangt.

Nun ist er endgültig am Tiefpunkt angekommen! Seit seinem Zoff-Abgang vom FC Schalke 04 geht es für Max Meyer bergab. Bei Crystal Palace wurde er in Windeseile vom Hoffnungsträger zum Bankdrücker – inzwischen spielt er in den Ideen von Trainer Roy Hodgson praktisch keine Rolle mehr.

Null Einsatzminuten stehen für das Ex-Supertalent des FC Schalke 04 in der aktuellen Premier-League-Saison zu Buche. In der Hälfte der Spiele schaffte es Max Meyer nicht einmal in den Kader. Schlimmer geht nicht mehr? Das letzte Wochenende bewies das Gegenteil.

FC Schalke 04: Max Meyer am Karriere-Tiefpunkt

Am Freitag musste der 25-Jährige in der U23 von Crystal Palace ran – ein neuer Tiefpunkt in der Karriere des Spielers, den sein Berater Roger Wittmann während des Schalke-Zoffs einst als „Weltklasse“ bezeichnete.

Max Meyer verließ Schalke 04 im Sommer 2018 und schloss sich Crystal Palace an. Foto: imago images / MB Media Solutions

Und es wurde noch schlimmer: Mit der Palace-Reserve gab es bei der Zweitvertretung des FC Fulham eine derbe 2:5-Pleite. Dabei führte Crystal Palace bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit auch durch eine Vorlage von Max Meyer 2:0.

Nach 84 Minuten wurde der Ex-Schalker ausgewechselt. Nach diesem Wochenende dürfte für ihn in London endgültig die Luft raus sein.

Max Meyer bei Crystal Palace ganz oben auf der Abschlussliste

Nach Möglichkeit schon im Winter will Crystal Palace den Deutschen loswerden – und sei es ablösefrei. In Corona-Zeiten will der Klub laut „The Athletic“ die Lohnkosten drastisch senken. Als Topverdiener steht Max Meyer dabei wohl ganz oben auf der Abschussliste.

Beim FC Schalke 04 galt er als Supertalent – doch bei Crystal Palace scheiterte Max Meyer krachend. Foto: imago images/Pro Sports Images

