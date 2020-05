FC Schalke 04: Vater von Max Meyer macht sich mit DIESEM Video über Schalke lustig – Ex-S04-Star reagiert deutlich

Achim Meyer, Vater von Ex-Schalke-Star Max Meyer, hat sich in einem Video über den FC Schalke 04 lustig gemacht.

Sohn Max Meyer findet die Aktion seines Vaters überhaupt nicht witzig und rechnet sofort ab. Er sendet sogar eine Liebeserklärung an den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Achim Meyer lästert über Schalke – Sohn Max ist „schockiert“

2018 verließ Max Meyer den FC Schalke 04 ablösefrei in Richtung Crystal Palace. Bei den Fans stieß der Wechsel damals nicht wirklich auf Verständnis. Eine Vertragsverlängerung scheiterte an den Gehaltsvorstellungen von Meyer. Sportlich gesehen konnte die Entscheidung damals auch kaum jemand nachvollziehen.

Doch Max Meyer scheint den Streit mit seinem Jugendclub deutlich besser verdaut zu haben als sein Vater Achim. Der schoss nämlich nun mit in einem Video in den sozialen Medien gegen den Ex-Club.

Achim Meyer fährt in seinem Luxus-Cabrio durch Gelsenkirchen und filmt sich dabei. In dem kurzen Clip sagt er: „Besser geht’s nicht, Männer. Durch die verbotene Stadt, Gelsenkirchen, ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleite-Club.“

Max Meyer distanziert sich von dem Video

Sohn Max reagierte schnell auf seinen Social-Media-Kanälen und reagierte: „Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit.“

Außerdem erklärte er, dass er „Schalke 04 sehr sehr viel zu verdanken“ habe. Er distanziere sich öffentlich von dem Video und dem Inhalt.

Von den Fans bekommt er für dieses Statement viel Zuspruch. Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt:

„Wenigstens siehst du ein, dass Schalke dich groß gemacht hat und nicht drauf scheißt, was dein Vater sagt. Er sollte mal froh sein, dich zu haben, weil sonst würde der nicht mit dem Lambo durch die Stadt fahren, weil er sonst 8 Stunden am Tag schön am Schuften wäre.“

„Einmal Schalker immer Schalke.“

„Richtige, mutige und wichtige Reaktion!!“

„Für immer in unseren Herzen!“

„Danke Max, keine Sorge, du kannst ja nichts dafür. Ich wünsche dir alles Gute, komm doch zurück.“

Max Meyer erlebte keinen schönen Abschied beim FC Schalke 04. Foto: imago/DeFodi

Bei Twitter reagierte außerdem ein Account mit dem Namen „Achim Meyer“ auf das Video mit einer Erklärung:

„Hallo zusammen, es handelte sich um eine verlorene Wette nach dem Heimsieg gegen BMG, Schalke vor BVB bei Saisonende! Leider jetzt schon verloren und Kumpel hat sich das ausgedacht! Bin ich halt der Depp, aber reine Satire! Also locker bleiben und Emotionen wieder einfangen!“

Ob sich hinter diesem Account aber wirklich der Vater von Max Meyer steckt, ist unklar. Er besitzt kein Profil und nur drei Follower. Immerhin existiert er aber schon seit 2013.