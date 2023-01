FC Schalke 04: Ex-Star steckt im Karriere-Loch fest – war sein Abgang ein Fehler?

In der Abstiegssaison der FC Schalke 04 war er noch eine der positiven Überraschungen, den Gang in die zweite Liga wollte er aber nicht mitgehen. Die Rede ist von Matthew Hoppe.

Sein Abgang vom FC Schalke 04 ist inzwischen anderthalb Jahre her. Ausgezahlt hat sich der Wechsel für Matthew Hoppe bislang aber überhaupt nicht. Der US-Boy steckt in einem Karriere-Loch fest.

FC Schalke 04: Hoppe-Absturz nach Abgang

Hoppe war einer der Entdeckungen der Abstiegssaison. Nach dem achten Spieltag wurde er von der zweiten Mannschaft zu den Profis befördert. Dort erzielte er in 22 Spielen sechs Tore und bereitete einen Treffer vor. Den Gang in die 2. Liga wollte er aber nicht mitgehen. Am letzten Tag des Transferfensters wechselte Hoppe am 31. August 2021 für 3,5 Millionen Euro vom FC Schalke 04 zu RCD Mallorca.

Auf der Insel der Deutschen fand Hoppe aber nicht sein Glück. Auf mickrige sieben Einsätze und gerade einmal 169 Spielminuten kam der US-Boy in seiner Premierensaison – und damit war das Abenteuer Spanien für den Ex-Schalker auch schon beendet.

Sein Weg führte ihn nach England: Dort unterschreib Hoppe beim FC Middlesbrough einen Vertrag bis 2026. Drei Millionen Euro ließ sich der englische Zweitligist kosten. Wirklich durchsetzen konnte Hoppe sich dort aber bislang auch nicht. Gerade einmal fünf Einsätze (57 Einsatzminuten) stehen zu Buche. Zunächst kam Hoppe dort sogar nur in der U21 in der „Premier League 2“ zum Einsatz, erzielte dort aber immerhin drei Treffer in vier Spielen.

Hoppe verpasst Sprung in den WM-Kader

Seinen großen Traum von der WM musste Hoppe nach seinem Schalke-Abgang früh begraben. Nach seiner Teilnahme beim Gold-Cup hatte der 21-Jährige sich Hoffnung auf eine Nominierung für den WM-Kader der USA gemacht. Aufgrund mangelnder Form wurde Hoppe von Nationaltrainer Gregg Berhalter aber nicht berücksichtigt.