Schalke 04: Trotz Gala-Vorstellung – droht Matthew Hoppe jetzt dieses Schicksal?

Gelsenkirchen. In diesen Tagen ist Matthew Hoppe der gefeierte Held Schalke 04!

Der Youngster erzielte bei seinem dritten Startelf-Einsatz gleich einen Hattrick und eroberte so die Herzen der Fans des FC Schalke 04.

Trotz seiner Gala-Vorstellung dürfte Matthew Hoppe bei Schalke 04 aber bald ein trauriges Schicksal ereilen. Dem 19-Jährigen droht die Bank.

FC Schalke 04 ändert Transferpläne nach Hoppe-Gala nicht

Die Entscheidung, Hoppe erneut Benito Raman vorzuziehen, dürfte Trainer Christian Gross nicht leicht gefallen sein. Der Belgier hatte sich nach überstandener Verletzung wieder fit gemeldet und Hoppe hatte bei seinem zweiten Startelf-Einsatz bei Hertha BSC (0:3) nicht wirklich überzeugt.

Matthew Hoppe im Mittelpunkt der Schalker Jubel-Arien. Foto: dpa

„Ich gebe jungen Spielern gerne eine Chance. Und wenn man sie danach gleich wieder raus nimmt, ist das nicht so förderlich“, lässt Gross nach dem 4:0 gegen Hoffenheim in seiner Gedankenwelt bezüglich der Aufstellung blicken.

Das ist Matthew Hoppe

Geboren am 13. März 2001 in Yorba Linda, Kalifornien (USA)

Position: Mittelstürmer

Größe: 1,91 Meter

Wechselte 2019 von der Barca Academy aus den USA zum FC Schalke 04

Seine Bilanz in der Bundesliga: 5 Einsätze (3 Startelf), 3 Tore

Matthew Hoppe droht die Reservebank

„Sein Einsatz in Berlin hat gestimmt“, sagt der S04-Coach über Hoppe. „Er war nicht allein Schuld an der Niederlage. Unter der Woche hat er weiter an Kredit gewonnen, weil er wirklich 100 Prozent in jedem Training gibt. Das ist eine gute und richtige Einstellung.“

Der 19-Jährige belohnte die Gross-Entscheidung mit seinem Dreierpack. Doch schon bald dürfte er sich trotzdem auf der Reservebank wiederfinden.

Dreimal traf Matthew Hoppe gegen Hoffenheim. Foto: imago images / Poolfoto

Christian Gross über Stürmer-Pläne: „Daran ändert sich nichts“

Denn: Die Hoppe-Gala hat nichts an den Plänen des FC Schalke 04 zur Verpflichtung eines Stürmers geändert.

Gross: „Mein Wunsch und der Wunsch des ganzen Vereins ist es, dass wir uns noch weiter verstärken – vor allem in der Offensive. Daran ändert sich nichts.“

Trainer Christian Gross wünscht sich weitere Verstärkung. Foto: Jürgen Fromme/firo/pool via David Inderlied/Kirchner-Media

Schalke holt noch einen Stürmer. Die Namen Cenk Tosun, Tom Ince und Marco Richter geistern am Berger Feld. Wer es auch wird: Er wird aller Voraussicht nach Matthew Hoppe auf die Bank verdrängen.

Wohl eine vernünftige Entscheidung: Wegen eines Auftritts alle Nichtabstiegs-Hoffnungen auf Hoppe zu setzen, wäre mutig. Zumal sich der US-Amerikaner auch bei der U23 nicht gerade als Knipser präsentiert hatte (16 Spiele, 1 Tor).

Beim FC Schalke 04 droht Matthew Hoppe trotz Dreierpack-Gala schon bald wieder die Bank. Foto: dpa

Gross: Hoppe muss sich noch verbessern

„Es ist ein Junge, der sich sicher noch verbessern muss“, sagt Gross über Hoppe. „Er hatte heute einen großen Tag und wird sich in seiner fußballerischen Karriere immer an diesen Tag erinnern – und das soll er auch. Er weiß selbst, dass er noch viel, viel arbeiten muss. Aber er hat eine unglaublich tolle professionelle Einstellung.“

Mit der kann er sich für weitere Einsätze beim FC Schalke 04 empfehlen – dann aber wohl eher als Joker.

Verlässt Omar Mascarell den FC Schalke 04? Foto: dpa

