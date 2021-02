FC Schalke 04: DIESE Worte lassen das geschundene Fan-Herz etwas heilen

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Den Fans des FC Schalke 04 fällt es sichtlich schwer in diesen Tagen noch etwas zu finden, dass neuen Mut machen könnte.

Doch ein Youngster hat es geschafft, das geschundene Herz der Schalke-Fans ein wenig heilen zu lassen.

Es sind schwere Zeiten für den Fans des FC Schalke 04. Foto: imago/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

FC Schalke 04: Hoppe-Bekenntnis macht S04 Hoffnung

Abgeschlagenes Schlusslicht, Derby-Schmach und wahrscheinlich auch der Abstieg in die 2. Bundesliga. Die Fans des FC Schalke 04 haben in diesen Tagen kaum einen Grund zu lächeln. Die Situation ist für jeden Anhänger knallhart.

Da tut es sicherlich gut, einen Spieler wie Matthew Hoppe in den eigenen Reihen zu haben. Der Angreifer wurde trotz Vertragsverlängerung immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht, erteilte nun aber eine klare Absage.

Matthew Hoppe ist ein Hoffnungsschimmer beim FC Schalke 04. Foto: imago/Sven Simon/ Juergen Fromme/firo/pool

„Ich bleibe auf Schalke – unabhängig von der Liga. Am wichtigsten ist es für mich, dass ich spiele und meine Einsätze bekomme. Das brauche ich für meine Entwicklung“, erklärte Hoppe gegenüber Sport 1. Ein Bekenntnis, das guttut.

Das ist Matthew Hoppe:

Geboren am 13. März 2001 in Yorba Linda, Kalifornien

Wechselte 2019 aus der Barca-Academy in die Knappenschmiede

Dort eigentlich für die Jugend und später für die zweite Mannschaft vorgesehen, zog ihn Manuel Baum im letzten Jahr zu den Profis hoch

Unter Christian Gross wurde er dann zum Stammspieler

Stand 2021 in jedem Spiel in der Startelf

Seine Bilanz: Fünf Tore in acht Spielen

Hoppe als Hoffnungsschimmer

Der 19-Jährige ist der einzige Hoffnungsschimmer in einer desolaten Schalker Zeit. In der 2. Bundesliga könnte man also auf einen jungen Angreifer mit viel Potential bauen.

Mit dem Abstieg hat sich Hoppe allerdings noch nicht abgefunden. Er wolle unbedingt den Klassenerhalt schaffen, so Hoppe bei Sport 1.

Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2023. Vor zwei Jahren wechselte aus der Barca Academy in den USA zum FC Schalke 04. In 12 Bundesliga-Einsätzen erzielte er bislang fünf Treffer und ist damit bester Schalker Torschütze in dieser Spielzeit. (fs)