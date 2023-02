FC Schalke 04: Rätsel um ehemaligen S04-Star – was ist bei ihm bloß los?

Beim FC Schalke 04 dachte man, man hätte einen Knaller-Deal geschnürt. Neun Millionen Euro legten die Knappen vor vier Jahren für Rabbi Matondo auf den Tisch. Die Hoffnung war groß, dass das Juwel einen ähnlichen Weg wie Jadon Sancho bei Borussia Dortmund gehen könnte.

Doch es kam alles anders. Matondo gelang beim FC Schalke 04 nicht der große Durchbruch. Stattdessen ging er viele Umwege und landete letztlich bei den Glasgow Rangers. Doch auch dort rätseln die Fans: Was ist los mit ihm?

FC Schalke 04: Ex-Spieler Matondo fehlt

Denn im neuen Jahr stand der Waliser noch nicht einmal auf dem Feld. So richtig wusste zunächst keiner, was mit ihm los war. Nachdem Matondo die vergangene Saison per Leihe bei Cercle Brügge verbracht und dort gute Leistungen gebracht hatte, verkaufte Schalke ihn nach Glasgow.

Ein Wechsel zum Europa-League-Finalisten? Es hätte sicherlich schlechtere Optionen gegeben. Doch auch in Schottland waren seine Leistungen schwankend. Dennoch erklärte sein Coach Michel Beale noch im Dezember, dass er den 22-Jährigen unterstützen wolle und werde. Dann kam der Jahreswechsel – und der ehemalige Spieler vom FC Schalke 04 verschwand vom Feld.

Matondo erklärt sich

Die Fans rätselten, ob es eine disziplinarische Maßnahme gewesen sein könnte. Ende Januar, da hatte er bereits drei Spiele nicht im Kader gestanden, meldete sich Matondo dann bei Twitter zu Wort.

Verletzungsbedingt sei es für den Ex-Profi vom FC Schalke 04 nicht der Start ins Jahr gewesen, den er sich vorgestellt hatte. Dennoch kündigte er an: „Ich werde bald wieder das tun, was ich liebe.“ Das ist nun fast einen Monat her, doch noch immer hat er sein Comeback nicht gegeben.

Matondo beim FC Schalke 04

Wie es für ihn weitergeht, ist weiterhin unklar. Doch es ist klar, dass es für ihn der nächste Rückschlag seiner noch jungen Karriere ist. Grund dafür waren immer wieder Verletzungen. So absolvierte er in der Abstiegs-Hinrunde 2020 lediglich drei Spiele, ehe er zu Stoke City verliehen wurde.

Insgesamt kam er beim FC Schalke 04 ohnehin nur auf 32 Einsätze, in denen der Flügelflitzer lediglich zwei Treffer erzielte. Nach einem Zwischenhoch in Belgien scheint die Misere nun weiterzugehen.