FC Schalke 04: Wunschstürmer gefunden? Shootingstar steht im Fokus

Die Hinrunde ist vorbei, die Transferphase beginnt. Beim FC Schalke 04 laufen die Planungen für die Rückrunde auf Hochtouren. Die Königsblauen wollen und müssen nochmal nachbessern, der Kader wird sich im Winter verändern.

Eine Baustelle, die Schalke im Winter beheben will, ist der Sturm. Trainer Karel Geraerts möchte einen schnellen, wendigen Stürmertypen haben. Eine mögliche Lösung könnte Mathias Kvistgaarden sein. Der 21-jährige Däne wird jetzt mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04 mit Interesse an Kvistgaarden?

Laut dem schottischen Portal „footballscotland.co.uk“ ist der FC Schalke 04 heiß auf Mathias Kvistgaarden. Demnach soll S04 dem schottischen Klub Celtic Glasgow im Werben um den 21-jährigen Angreifer Konkurrenz machen.

Mit seinen 1,74 Meter ist Kvistgaarden deutlich kleiner als Simon Terodde, Sebastian Polter und Keke Topp (alle 1,92 Meter) und passt damit gut ins Beuteschema von S04-Coach Geraerts. Der Belgier bevorzugt eine Doppelspitze mit einem kleinen beweglichen Stürmer und einem großen wuchtigen Stürmer.

Kvistgaarden ist in der Jugend von Bröndby IF groß geworden und schaffte dort den Sprung zu den Profis. In dieser Saison gelang dem 21-Jährige nun der endgültige Durchbruch. In 17 Spielen in der dänischen ersten Liga erzielte er fünf Tore und bereitete sieben Treffer vor. Sein Vertrag bei Bröndby läuft noch bis 2027.

Transfer realistisch?

Dem Bericht zufolge soll Celtic Glasgow mit einem Angebot in Höhe von 4,6 Millionen Euro gescheitert sein. Deshalb ist es nur schwer vorzustellen, dass der FC Schalke 04 ernsthaft eine Chance bei Kvistgaarden hat. Eine solche Summe ist für die Schalker auch mit Verkäufen im Winter einfach nicht zu stemmen. Das geben die klammen Kassen nicht her. Ein Transfer scheint aufgrund dessen unwahrscheinlich.