FC Schalke 04: Mascarell verrät – dafür werde ich von den Mitspielern immer wieder gehänselt

Gelsenkirchen. Omar Mascarell hat es beim FC Schalke 04 von einer Randfigur zum echten Leader und Motor im Mittelfeld geschafft. Und das in weniger als einem Jahr. Unter dem neuen Coach David Wagner verpasste der Spanier noch keine Bundesliga-Partie.

Doch ein Manko hat seine Zeit beim FC Schalke 04 bislang noch. Mascarell verriet in einem Interview, dass er dafür sogar immer wieder von seinen Mitspieler gehänselt wird.

FC Schalke 04: Dafür wird Mascarell von seinen Kollegen ausgelacht

Das entscheidende Detail: Mascarell hat in seiner gesamten Zeit auf Schalke noch kein einziges Tor erzielt. Lachend verriet er in einem Interview, das der Verein veröffentlichte: „Ab und zu muss ich mir von meinen Mitspielern deshalb Sprüche anhören.“

Omar Mascarell sieht seine Torlosigkeit auf Schalke gelassen. Foto: imago images/RHR-Foto

Doch ein eigenes Tor sei für den 26-Jährigen nicht entscheidend, auch wenn es ihn natürlich freuen würde: „Ich kann es kaum erwarten, mein erstes Tor für Schalke zu erzielen. Für mich bleibt es aber das Wichtigste, der Mannschaft zu helfen, das Spiel zu gewinnen.“

Immerhin: Eine Torvorlage konnte der eher defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler in dieser Saison schon beisteuern. Gegen Leipzig verlängerte er einen Eckball auf den hochgewachsenen Salif Sané, der zum 0:1 einnickte und den Auswärtssieg einleitete.

Mascarell nennt einen wichtigen Grund, warum es auch bei ihm persönlich plötzlich läuft. „Ein ganz entscheidender Faktor ist, dass ich das Vertrauen des gesamten Trainerstabs spüre. Zudem liegt mir unsere Spielweise in dieser Saison sehr.“

Nach der Länderspielpause geht es für Mascarell und Co in der Bundesliga weiter. Dann muss der Tabellensiebte nach Bremen zu Werder. Vielleicht klappt es ja dann für Mascarell endlich auch mit einem eigenen Treffer. (the)