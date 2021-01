FC Schalke 04: Dieser Anblick treibt den S04-Fans die Tränen in die Augen – „Könnte heulen“

„Defensiv solide und so gut wie fehlerfrei, mit deutlichen Fortschritten in der Spieleröffnung und ständiger Gefahr bei Offensivstandards.“ Ein feuchter Traum für alle, die es mit dem FC Schalke 04 halten.

Die schlechte Nachricht: Der beschriebene Spieler ist nicht beim FC Schalke 04. Er war es aber mal – und wurde für einen Spottpreis verkauft.

FC Schalke 04: „Kicker“ adelt Marvin Friedrich – S04-Fans blicken wehmütig zurück

Marvin Friedrich wechselte 2016 für eine Million Euro von Schalke zum FC Augsburg. Heute ist er bei Union Berlin einer der Garanten für eine sensationelle Saison – und wurde nun sogar vom „Kicker“ zu einem der besten Abwehrspieler der Bundesliga gekürt.

Ex-Schalker Marvin Friedrich (l.) ist bei Union Berlin zu einem Top-Verteidiger der Liga gereift. Foto: dpa

Im Winter-Ranking attestiert das Fachmagazin dem 25-Jährigen als einem von nur sechs Innenverteidigern „Internationale Klasse“. Ein Anblick, der vielen Schalke-Fans die Tränen in die Augen treibt.

Kicker-Winter-Rangliste Innenverteidigung:

Edmond Tapsoba (Leverkusen) Mats Hummels (Dortmund) Matthias Ginter (Gladbach) Willi Orban (Leipzig) Marvin Friedrich (Union Berlin) Dayot Upamecano (Leipzig)

Friedrich auf Schalke: Kein Vorbeikommen an den Star-Verteidigern

Als 16-Jähriger war Marvin Friedrich in die Knappenschmiede gewechselt, schaffte am Berger Feld den Sprung zu den Profis und debütierte in Königsblau in der Bundesliga.

Weil Schalke damals in der Innenverteidigung mit Benedikt Höwedes, Joel Matip und Matija Nastasic sowie Supertalent Thilo Kehrer bestens aufgestellt war, kam Friedrich kaum zum Zug und suchte 2016 das Weite.

Für besagte Million ging er ins Schwabenland. Und die Augsburger dürften sich nun ähnlich in den Allerwertesten beißen.

Der FCA ließ Marvin Friedrich nämlich für läppische 300.000 Euro in die Hauptstadt ziehen – holte ihn nach dem Durchbruch per Rückkauf-Option zurück, nur um ihn 2019 für 2 Millionen Euro endgültig nach Berlin abzugeben.

Marvin Friedrich 2016 im Trikot des FC Schalke 04. Foto: imago images/Revierfoto

Die „Eisernen“ werden es Augsburg und Schalke danken. Dort hält Marvin Friedrich den Laden dicht und hat ganz nebenbei in dieser Saison schon vier Tore nach Standards erzielt – mehr als alle Spieler des FC Schalke 04 zusammen und eins davon gegen seinen königsblauen Ex-Klub.

