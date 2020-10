FC Schalke 04: Überraschende Worte von Markus Schubert –„Bin glücklich, dass es für mich so gelaufen ist“

Als Hoffnungsträger wechselte Markus Schubert zum FC Schalke 04, als gescheitertes Talent hat er Königsblau in diesem Sommer erst einmal verlassen.

Markus Schubert hat wohl das schwerste Jahr seiner jungen Karriere erlebt. Bei Eintracht Frankfurt sucht er jetzt einen Neuanfang. Den Wechsel zum FC Schalke 04 bereut er dennoch nicht.

FC Schalke 04: Schubert froh über schwere Zeit

Als Back-Up für Alexander Nübel wurde Markus Schubert verpflichtet. Ablösefrei kam er im Sommer 2019 von Dynamo Dresden zu den Knappen. Weil Nübel gesperrt war, musste Schubert ran. In der Rückrunde sollte Schubert dann einspringen, weil es auch bei Nübel nicht lief. Doch nur vier Spiele später ruderte Trainer David Wagner wieder zurück.

Im Anschluss an diese zahlreichen Wechselspielchen und Patzer war Markus Schubert total verbraucht und verunsichert. Als im Sommer dann auch noch Ralf Fährmann zur Nummer eins ernannt wurde, war ein Wechsel die logische Schlussfolgerung. Eintracht Frankfurt soll ein Neuanfang sein, wo er zur Ruhe kommen möchte. „Wenn es gut läuft, kann ich mir das sehr gut vorstellen, länger hier zu bleiben“, sagt Schubert.

-------------------

Das ist Markus Schubert

Geboren am 12. Juni 1998 in Freiberg

Wurde bei Dynamo Dresden ausgebildet

Wechselte 2019 ablösefrei zum FC Schalke 04

Spielt für ein Jahr auf Leihbasis bei Eintracht Frankfurt

-------------------

Schubert ist „reifer“ geworden

Seine Zeit in Gelsenkirchen bereut er dennoch nicht: „So dumm es klingt, aber ich bin eher glücklich, dass es auch für mich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.“ Im Nachhinein stellt er sogar fest: „Die Zeit dort hat mir brutal geholfen und mir mehr gebracht als geschadet.“

Schuberts Zeit beim FC Schalke 04 sei zwar „nicht einfach“ gewesen, dennoch habe er sehr viel lernen können. „Dadurch konnte ich brutal viel rausziehen für mich selbst, meine Persönlichkeit, meine Entwicklung, sodass ich jetzt auch viel reifer bin“, erklärt er.

Die Konsequenz der Selbstreflektion: „Ich mache mir selbst nicht mehr so viel Druck, versuche einfach Spaß am Fußball zu haben“, so Schubert.

Markus Schubert hatte keine einfache Zeit beim FC Schalke 04 Foto: imago images/Sven Simon

--------------

DAS war Schuberts Problem

Das Problem auf Schalke sei nicht der Konkurrenzkampf mit Alexander Nübel, sondern er selbst gewesen. „Ich bin ein Torhüter, der es liebt vor vielen Zuschauern zu spielen, wo der Druck am größten ist. Geisterspiele sind aber wie Testspiele von der Atmosphäre her, da musst du aber trotzdem Höchstleistung bringen. Da habe ich mir zu viel Druck gemacht, das war dann verkrampft“, erklärt Schubert.

Jetzt hat er ein Jahr Zeit als Nummer zwei in Frankfurt zur Ruhe zu kommen und sich weiterzuentwickeln. Nach diesem letzten Jahr kann er das gut gebrauchen. (fs)