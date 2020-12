FC Schalke 04: Manuel Baum emotional nach Uth-Verletzung – „Das möchte man nicht miterleben“

Die Verletzung von Mark Uth sorgte beim FC Schalke 04 für einen großen Schock. Noch während der Partie gegen Augsburg (2:2) musste der Stürmer ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagabend gab es von Seiten des FC Schalke 04 und vom Spieler eine erste Entwarnung. Trainer Manuel Baum zeigte sich dennoch sichtlich mitgenommen.

FC Schalke 04: Baum über seine Gefühlslage während der Behandlung

Zehn Minuten waren in Augsburg gespielt, da ging Uth in einen Zweikampf mit Felix Uduokhai. Dabei verlor er das Bewusstsein und schlug auf dem Rasen auf. Sofort eilten Sanitäter auf den Platz. Nach minutenlanger Behandlung wurde der Schalke-Spieler vom Feld getragen und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Der bewusstlose Mark Uth wird von Sanitätern behandelt, kriegt auf dem Platz eine Infusion gelegt. Foto: imago images / Poolfoto

Nach dem Spiel sprach Manuel Baum über die dramatischen Minuten in der Augsburger WWK-Arena. „Das möchte man nicht miterleben. Großes Dankeschön an alle medizinischen Abteilungen – von uns, von Augsburg und auch an die, die vor Ort waren, dass sie so schnell reagiert haben“, sprach er allen seinen Dank aus.

Schock und Bankgen auf der Schalker-Bank. Foto: imago images/Poolfoto

Auch in seine persönliche Gefühlswelt gab er einen Einblick: „In dem Moment, wo so was passiert, da steht man als Trainer und als Spieler natürlich etwas orientierungslos auf dem Platz und betet eigentlich nur, dass die Spieler da gut rauskommen.“

Letztendlich eilte Baum selbst auf den Rasen, um nach seinem Schützling zu gucken. „Er war blutverschmiert“, berichtet der Coach. Dennoch habe er die Augen offen gehabt und sogar einen relativ guten Eindruck gemacht.

Spiel für Uth zu Ende gebracht

Dies sei trotz der ungewissen Situation ausschlaggebend dafür gewesen, dass die Schalker von sich aus die Partie fortsetzten. „Ich finde, der Herr Gräfe hat die Situation als Schiedsrichter gut gemeistert. Er hat uns dann gefragt, ob wir das Spiel fortsetzen wollen“, so Baum.

Man habe für Uth spielen und die drei Punkte holen wollen. Umso mehr ärgerten sich die Knappen am Ende über den Ausgleich in letzter Sekunde (Hier alle Highlights >>>). Da ging es Uth schon wieder besser und hatte bereits eine Entwarnung aus dem Krankenhaus gegeben.

„Der Mark konnte die letzten Minuten des Spiels schon am Fernseher verfolgen und hat sich natürlich selber tierisch geärgert“, ließ Baum auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wissen. (mh)