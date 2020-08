FC Schalke 04: Köln lässt bei Uth nicht locker – Gisdol verrät: „Mark hat…“

Geht Mark Uth in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auf Torejagd?

Wechselt Mark Uth in diesem Sommer doch noch vom FC Schalke 04 zum 1. FC Köln?

In der vergangenen Rückrunde war der Stürmer von Schalke an die Kölner ausgeliehen und zeigte in der Domstadt starke Leistungen. Daher wollte der FC den gebürtigen Kölner unbedingt fest verpflichten, war aber zunächst nicht bereit, die geforderte Ablöse zu zahlen.

FC Schalke 04: Wo spielt Uth in der kommenden Saison?

Uth kehrte zunächst zurück zu Schalke, und vieles deutete darauf hin, dass der 27-Jährige in der anstehenden Saison für die Königsblauen auf Torejagd geht. Doch nun teilte der FC mit, dass der Verein bei Uth noch nicht locker lässt.

Köln-Coach Markus Gisdol: „Mark hat bei uns ein großes Loch hinterlassen. Er war nahezu an allen Toren beteiligt. Wir haben ihn noch nicht abgeschrieben und die Hoffnung, dass er am Ende doch noch zu uns kommt.“

In der Rückrunde hatte Uth für Köln fünf Tore geschossen und sechs weitere vorbereitet. Mit seinen starken Leistungen trug der Angreifer wesentlich dazu bei, dass Köln souverän die Klasse hielt.

Stürmer-Probleme beim FC

Gisdol kann beim FC derzeit nur mit einem einzigen Stürmer planen. Weil Simon Terodde zum HSV wechselte und Anthony Modeste mit einer Knieverletzung wohl länger ausfällt, steht dem Trainer nur Jhon Cordoba zur Verfügung. Und ob der Kolumbianer in der kommenden Saison das Kölner Trikot trägt, ist ebenfalls noch nicht sicher.

Denn sein Vertrag läuft im Juni 2021 aus. Die Kölner würden das Arbeitspapier mit dem 27-Jährigen gerne verlängern. Sollte dies nicht gelingen, wird der FC wohl sicher daran interessiert sein, den Stürmer zu verkaufen, ehe er den Verein im kommenden Jahr ablösefrei verlassen würde.

„Jhon ist wichtig für uns! Deshalb plane ich mit ihm, als ob er die ganze Saison da ist“, sagt Gisdol: „Und ich hoffe, dass das am Ende auch so sein wird!"

Über die Transfer-Bemühungen verrät Gisdol: „Jetzt gilt es, dass wir als Gesamtverein ganz klar und deutlich unsere Umsetzung der besprochenen und notwendigen Transfers vollziehen.“

Und weiter: „Wir haben effektiv im Moment einfach zu wenig Spieler und deshalb brauchen wir die ein oder andere Position. Aber das ist klar besprochen und jetzt geht es um die Umsetzung. Es geht nicht um zehn Spieler, die wir holen wollen, sondern um gezielte Verstärkungen.“ (dhe)