FC Schalke 04: Sturm-Hoffnung hakt Wechselgerüchte ab – „Für mich zählt nur Schalke“

Im vergangenen Winter noch abgeben, spielt Mark Uth jetzt beim FC Schalke 04 jetzt wieder eine enorm wichtige Rolle. Die Königsblauen setzen viele Hoffnungen in die Qualitäten des Angreifers.

Eigentlich hätte Mark Uth den FC Schalke 04 im Sommer gerne in Richtung Köln verlassen, doch diesem Wechsel schob Sportvorstand Jochen Schneider schnell einen Riegel vor. Jetzt hat Mark Uth sich zu den Gerüchten geäußert.

FC Schalke 04: Uth äußert sich zu den Wechselspielchen

Im Winter durfte Mark Uth gehen. Per Leihe wurde er für ein halbes Jahr an den 1. FC Köln abgegeben. In seiner Heimat blühte Uth schließlich wieder richtig auf. Fünf Tore und sechs Vorlagen gelangen ihm in nur 15 Einsätzen. Natürlich wollte der 1. FC Köln den Angreifer danach halten.

Aber auch Mark Uth sagt gegenüber „SportBild“ nun: „Dass ich nach einer für mich persönlich sehr erfolgreichen Rückrunde in Köln bleiben wollte, ist kein Geheimnis.“ Aus einem Wechsel wurde dann aber nichts.

----------------------

Das ist Mark Uth

Geboren am 24. August 1991 in Köln

Ist in der Jugend des 1. FC Köln groß geworden

Über den Umweg Niederlande schaffte er den Sprung in die Bundesliga

Er startete bei der TSG Hoffenheim, wechselte dann ablösefrei zum FC Schalke 04

2018 schaffte er sogar den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft

----------------------

Uth hat den Abgang nicht forciert

„Früh in der Vorbereitung kamen dann aber Trainer und sportliche Führung auf mich zu und haben mir gesagt, dass sie mich auch für eine hohe Ablöse nicht gehen lassen würden“, berichtet Uth. Danach sei das Thema durch gewesen.

>>> FC Schalke 04: Neue Aufgabe für Höwedes – HIER wirkt er jetzt mit

Vorwürfe, er habe einen Wechsel danach forciert, wies er entschieden von sich. „Ich habe nicht einmal schlecht trainiert, sondern immer Vollgas gegeben. Für mich ist das Thema durch, für mich zählt nur Schalke“, erklärt der Angreifer.

Mark Uth geht beim FC Schalke 04 voran. Foto: imago images/Christian Schroedter

-------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

Die Gründe für den McKennie-Wechsel – darum gab S04 seinen Star ab

DIESE Aktion bereut Jobst zutiefst – „verheerendes Bild“

Ralf Fährmann dekoriert um – DIESE Spieler hängen jetzt an seiner Wand

-------------------------

Uth ist jetzt Führungsspieler

Beim FC Schalke 04 übernimmt Mark Uth jetzt wieder eine wichtige Rolle. Bislang schoss er den einzigen Schalker Treffer. Im Testspiel gegen den SC Paderborn ragte er heraus und erzielte einen Dreierpack.

>>> FC Schalke 04: Schneider verrät Probleme der Wagner-Zeit – und gibt eigene Fehler zu

Auch Trainer Manuel Baum setzt auf Uth. Nach eigener Aussage hat er nach dem Trainerwechsel weiterhin einen hohen Stellenwert im Team. Der neue Coach habe ihm eine Führungsrolle zugesagt. „Ich kann vorneweg gehen, das werde ich in Zukunft auch machen“, kündigt Uth an. (fs)