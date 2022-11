FC Schalke 04: Star spricht die bittere Wahrheit aus – „Fehlt uns“

Der Trainerwechsel und seine Folgen. Beim FC Schalke 04 reichte es nicht zu einem kurzfristigen Schub. Das erste Spiel unter Thomas Reis ging vergangene Woche verloren. Jetzt bleiben dem neuen Übungsleiter drei Spiele bis zur Winterpause, um wenigstens ein paar Punkte zu holen.

Was muss er dafür verändern? Nicht nur spielerische Aspekte scheinen beim FC Schalke 04 ein Problem zu sein. Marius Bülter gibt sich vor dem Spiel gegen Werder Bremen selbstkritisch – und sagt schonungslos, woran es bei den Knappen aktuell hapert.

FC Schalke 04: Vernichtende Bilanz

Der schwächste Angriff, die zweitschwächste Abwehr, die wenigsten Punkte – die Bilanz von S04 nach 12 Spielen ist vernichtend. Nur einen Sieg konnte man feiern. Die Euphorie ist seitdem aber schon wieder verflogen. Schalke und seine Spieler brauchen ein Erfolgserlebnis. Nur wie soll das gelingen?

Geht es nach Bülter, habe man gewisse positive Effekte schon gegen den SC Freiburg gesehen. „Wir hatten eine bessere Organisation“, sagte er in einer Medienrunde am Rande des Mittwoch-Trainings.

Bülter gibt sich selbstkritisch

Natürlich sei nicht alles gut gewesen. „Wir hatten einige Umschaltmomente, die wir dann aber teilweise zu schlampig ausgespielt haben“, zeigt er sich selbstkritisch. „Da fehlt uns auch das Selbstvertrauen.“ Das wiederzuholen könne der neue Trainer aber nicht auf magische Weise bewerkstelligen.

Reis könne mit den Spielern reden. „Aber im Endeffekt müssen wir uns das Selbstvertrauen selber holen. Das holst du dir übers Training und Spiele am Wochenende, die du erfolgreich bestreitest“, macht der Stürmer deutlich. Das Glück hatte man zuletzt nicht. Deshalb müsse man im Training noch härter arbeiten.

FC Schalke 04 vor Aufsteigerduell

Am Wochenende steht das Aufsteigerduell gegen Werder Bremen an. In der zweiten Liga spielte man auswärts 1:1 und holte sich in der Rückrunde zu Hause eine 1:4-Packung ab. Die Knappen haben also gleich doppelten Grund für einen Sieg am Samstag.

Das wäre auch für das von Bülter zitierte Selbstvertrauen wichtig.“Wir brauchen jetzt mal wieder einen Sieg“, macht er deutlich. Derzeit steht Schalke 04 mit nur sechs Punkten auf dem letzten Platz der Bundesliga.