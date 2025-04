Aus beim FC Schalke 04 – Kaminski spricht Klartext

Dieses Gefühl hatte er in letzter Zeit sehr selten. Marcin Kaminski war am Wochenende der umjubelte Mann beim FC Schalke 04! Mit seinem späten Kopfballtor sicherte er nicht nur das 2:1 gegen Ulm, sondern auch drei enorm wichtige Punkte.

Ausgerechnet Kaminski. Der Innenverteidiger steht seit Monaten bei vielen Fans in der Kritik. Zu fehleranfällig sei der Pole. Vor Kurzem teilten die Bosse des FC Schalke 04 dann auch noch mit, dass Kaminskis Vertrag im Sommer voraussichtlich nicht verlängert wird. Über das sich anbahnende Aus hat der Spieler jetzt gesprochen.

FC Schalke 04: Kaminski braucht neuen Verein

Für Kees van Wonderen ist Kaminski unersetzlich. Nur in seinen ersten beiden Spielen als S04-Trainer ließ er den Spieler freiwillig auf der Bank. Seither stand er – wenn nicht gesperrt – immer in der Startelf. Van Wonderen schätzt Kaminskis Aufbaustärke, sieht dafür über den ein oder anderen Schnitzer hinweg.

Die Bosse kamen zu einer anderen Einschätzung. Kaminskis Leistungen haben sie bis dato nicht davon überzeugt, den im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern. Auch Tobias Mohr und Mehmet Can Aydin trifft dieses Schicksal.

Ehrliche Worte vom Innenverteidiger

„Natürlich ist es nicht einfach, so etwas zu hören. Das muss ich erstmal verarbeiten“, verrät Kaminski jetzt offen. Der Hoffnung, die Bosse mit wichtigen Szenen wie dem Siegtor gegen Ulm noch umzustimmen, will er sich dennoch nicht hingeben. „Ich will nicht über Hoffnung sprechen und versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, was im Sommer kommt“, zitiert die „WAZ“ Kaminski.

Dennoch ist klar: Sein Agent schaut sich bereits auf dem Markt um, sucht nach Optionen für den mittlerweile 33-Jährigen. Dieser will sich nämlich nicht darauf versteifen, beim FC Schalke 04 nochmal alles zu probieren und dann im Sommer ohne Alternativen mit leeren Händen dazustehen.

„Wir werden jetzt noch intensiver darüber reden, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch", so Kaminski.