FC Schalke 04: Vor Duell mit Ex-Klub – Sobottka findet ehrliche Worte

13 Jahre lang trug Marcel Sobottka das Trikot des FC Schalke 04, verbrachte dort fast seine komplette Jugend. Im Profifußball hat er aber schon länger einen anderen Weg eingeschlagen, ist bei Fortuna Düsseldorf inzwischen zu einem echten Urgestein geworden.

Am Samstagabend (25. November) im Topspiel der 2. Bundesliga trifft Marcel Sobottka nun mit Fortuna Düsseldorf auf seinen Ex-Klub FC Schalke 04. Vor dem Duell findet er im Interview mit DER WESTEN er nun ehrliche Worte.

Marcel Sobottka ist am 25. April 1994 in Gelsenkirchen geboren. Kein Wunder also, dass sein Weg schnell zum FC Schalke 04 führte. 2000 begann er seine Laufbahn in der Knappenschmiede, blieb bis zur U17 bei den Königsblauen. Nach einem Jahr in Wattenscheid und einer Saison bei RW Oberhausen zog es ihn schließlich zurück zum FC Schalke 04.

Der Sprung aus der Jugend zu den Profis blieb dem Mittelfeldspieler allerdings verwehrt. 41 Mal lief er für Schalkes zweite Mannschaft in der Regionalliga auf, bei den Profis saß er mehrfach auf der Bank, war sogar beim legendären 4:3 im Champions League Achtelfinale im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid dabei – zu Einsatzminuten kam er aber nie.

2015 wechselte er schließlich zu Fortuna Düsseldorf und fand dort seine neue Heimat. Bei der Fortuna ist er seit Jahren ein Leistungsträger. 2017 stieg er mit den Düsseldorfern sogar in die Bundesliga auf. Inzwischen ist Sobottka Vize-Kapitän bei den 95ern.

„Wichtiger Bestandteil meiner Jugend“

Nun geht es für Sobottka wieder gegen seinen Ex-Klub Schalke – insgesamt zum fünften Mal in seiner Karriere (3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). Vor dem Duell verrät er gegenüber DER WESTEN: „Es ist kein Geheimnis, wie lange ich dort aufgedribbelt bin. In meiner Familie und in meinem Umfeld haben viele ein blau-weißes Herz. Es war ein wichtiger Bestandteil meiner Jugend. Ich habe dort sehr viel Zeit verbracht, wahrscheinlich sogar mehr als zuhause.“ Sobottka betont zwar, dass es für ihn persönlich „Highlight-Spiele“ seien, sagt aber auch ziemlich klar: „Unterm Strich ist es immer noch ein Fußballspiel, bei dem du in 90 Minuten um den Sieg kämpfst.“

Eines ist dann aber doch anders als bei einem normalen Spiel: Von Familie und Freunden gab es unzählige Ticket-Anfragen „Ich habe nicht alle bekommen, die ich haben wollte – also ein paar sind es schon geworden“, verrät er.

