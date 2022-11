FC Schalke 04: Gelsenkirchen mit pikanter Idee – wie DAS wohl bei den S04-Fans ankommt?

Wird Manuel Neuer in Gelsenkirchen verewigt? Diese Pläne hat die Stadt mit dem Welttorhüter, der beim FC Schalke 04 zum Star reifte. Doch die dürfte beileibe nicht bei allen S04-Fans gut ankommen.

Auch wenn Manuel Neuer unbestritten einer der größten Stars von Gelsenkirchen und des FC Schalke 04 ist, sind viele Königsblaue ihm bis heute böse für seinen Wechsel nach München.

FC Schalke 04: Wird Manuel Neuer in Gelsenkirchen verewigt?

Vorbild Hollywood: Gelsenkirchen will auch einen „Walk of Fame“. Im berühmten Stadtteil von Los Angeles werden dort seit über 60 Jahren Weltstars als goldene Sterne im Bürgersteig verewigt. Gleiches plant nun auch die Revierstadt.

Der Plan steht soweit: Auf der Kulturmeile im Stadtteil Buer sollen die Sterne mit den größten Berühmtheiten der Stadt in den Boden gelassen werden. Die ersten Kandidaten sind auch schon ausgewählt. Doch ob sie bei den Gelsenkirchenern auf Gegenliebe stoßen, ist nicht ganz klar.

Neuer soll Stern auf „Walk of Fame“ bekommen

Rudi Assauer dürfte als Gelsenkirchener Legende über jeden Zweifel erhaben sein. Anders sieht es bei Manuel Neuer aus. Der ist zwar ein Kind der Stadt, wurde beim FC Schalke 04 groß und ist seit vielen Jahren der vielleicht beste Torwart der Welt. Doch viele S04-Fans dürften über einen Neuer-Stern trotzdem nicht begeistert sein.

Auch wenn es schon viele, viele Jahre her ist: Den Wechsel von Schalke zum FC Bayern 2011 nehmen bis heute viele Knappen dem Torwart übel. Das zeigte sich auch bei Neuers letzter Stippvisite in der Stadt. Am letzten Spieltag des Jahres gastierte er mit den Bayern beim FC Schalke. Beim unvermeidlichen Gang vor die Nordtribüne schlugen ihm wieder gellende Pfiffe, Schmähgesänge und eindeutigen Gesten entgegen.

Die Fans, die sich daran beteiligten, dürften der Stern-Idee auf dem entstehenden „Walk of Fame“ wohl eher kritisch gegenüberstehen. Auch wenn selbst sie gestehen müssen: Manuel Neuer ist fraglos eine der größten Berühmtheiten, die Gelsenkirchen je hervorgebracht hat.