Schalke-Coach Baum: Winter-Transfers nicht notwendig – „Vertraue Spielern zu 100 Prozent“

Gelsenkirchen. Die Fans des FC Schalke 04 beschäftigt aktuell vor allem eine Frage: Gelingt mit der aktuellen Mannschaft noch der Umschwung und der Klassenerhalt?

Während viele auf weitere Verstärkung im Winter hoffen, sieht der Trainer von Schalke 04 Manuel Baum Neuzugänge gar nicht für notwendig.

Schalke 04: Baum glaubt an seine Mannschaft

Neun Spiele, sechs Tore, 28 Gegentreffer und nur drei Punkte – das sind die erschreckenden Zahlen, welche die Knappen in dieser Saison bis ganz nach unten im Tabellenkeller gebracht haben. Der Verein hat den Abstiegskampf ausgerufen.

Diese Spieler holte S04 im Sommer:

Goncalo Paciencia (Leihe)

Vedad Ibisevic (ablösefrei)

Frederik Rönnow (Leihe)

Kilian Ludewig (Leihe)

Angesichts von 25 Spielen in Folge ohne Sieg bleibt allerdings die Frage offen, ob der aktuelle Kader überhaupt in der Lage ist, den Klassenerhalt zu sichern. Während die Spieler ohnehin oft verunsichert und überfordert wirken, kommt nun auch noch ein Schwall an Verletzten dazu.

Gerade in der Defensive gehen die Königsblauen auf dem Zahnfleisch. Ist Verstärkung also unumgänglich? Nicht wenn es nach Baum geht. Der Coach hat weiterhin vollstes Vertrauen in seine Spieler, auch wenn er sich natürlich mit möglichen Neuzugängen beschäftigt, wie er sagt.

„Ich finde es immer wichtig, dass man sich unabhängig von der Situation damit beschäftigt, wie man den Kader verstärken kann“, erklärt er auf der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel. Jedoch sei dies kein Muss für die Transferperiode im kommenden Januar.

„Selbst wenn im Winter keiner dazu kommen sollte, bin ich überzeugt von den Spielern, die wir da haben, dass wir die Klasse halten können“, stellt der Übungsleiter klar. „Ich vertraue den Spielern, die da sind, zu 100 Prozent.“

Welche Optionen hätte Schalke?

Als eine der Problempositionen gilt die rechte Abwehrseite, auf der Leihgabe Kilian Ludewig seit Wochen alleine verteidigt und wie Baum sagt zuletzt auch oft allein gelassen wurde. Ein weiteres Problem für Schalke bleibt jedoch auch der finanzielle Aspekt.

Viel Geld für neue Spieler ist nicht da, die Knappen sind auf kostengünstige Alternativen angewiesen. Eine schwierige Situation für Baum. Denn auch wenn er seinen Spielern vertraut, müssen diese langsam ihr volles Potential ausschöpfen, damit es mit dem Klassenerhalt noch was wird. (mh)