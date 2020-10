FC Schalke 04: Baum verrät Sturm-Maßnahme – und hofft dabei besonders auf IHN

Manuel Baum geht das Duell gegen den VfB Stuttgart wohl deutlich offensiver an als zuletzt.

Dass der FC Schalke 04 ein gewaltiges Offensivproblem hat, ist in der Bundesliga kein Geheimnis mehr. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nur elf Bundesligatore konnte der Klub im gesamten Jahr 2020 bislang erzielen.

Trainer Manuel Baum will deshalb jetzt mit einer neuen Maßnahme versuchen, das zu ändern.

FC Schalke 04: Baum mit neuer Offensiv-Maßnahme

Auch dem Cheftrainer ist die völlige Chancenlosigkeit, die sich zuletzt besonders deutlich im Revierderby zeigte, nicht entgangen. Seine Mannschaft habe „in der Offensive ganz, ganz wenig bis fast gar nichts auf den Platz gebracht“, so Baum selbstkritisch.

Im Freitagabendspiel gegen den VfB Stuttgart soll das endlich besser werden. Dazu müssen sich laut Baum vor allem zwei Dinge im Spiel nach vorne grundlegend verbessern. „Da geht es zum einen natürlich darum, dass wir den Ball da vorne reinkriegen“, mahnt er an. „Aber es geht auch um die Quantität der Spieler - wie viele wir vorne reinbringen wollen.“

Heißt übersetzt: Schalke wird das Spiel gegen den Aufsteiger wohl mit einer deutlich offensiver ausgerichteten Grundformation angehen, um der Horrorserie von 21 sieglosen Partien endlich ein Ende zu setzen. „Wir sind uns bewusst, dass das ein herausragend wichtiges Spiel ist für uns“, so der Trainer.

Schalke bangt um wichtigen Offensiv-Faktor

Für einen starken Angriff muss Baum jedoch noch um einen wichtigen Faktor bangen. Mark Uth ist noch nicht wieder komplett fit, seine Qualitäten werden gegen Stuttgart aber dringend benötigt. Baum: „Bei Mark Uth werde ich mich noch bedeckt halten. Das werden wir dann morgen sehen, ob er in der Anfangsformation steht oder nicht.“

Einsatz gegen Stuttgart fraglich: Mark Uth. Foto: imago images/Revierfoto

Der Leihrückkehrer spiele in der Mannschaft „eine zentrale Rolle“ und sei „einer unserer kreativsten Spieler vorne drin.“ Ihm traut Baum wohl am ehesten die Erlösung der Schalker zu. Deshalb betont er: „Es wäre extrem wichtig, dass der Mark morgen spielt.“ (the)