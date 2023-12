FC Schalke 04: Kult-Fan fällt knallhartes Urteil – „Sollten sich mit diesem Thema überhaupt nicht befassen“

Der FC Schalke 04 hat eine riesige Fan-Gemeinde, darunter auch einige bekannte Persönlichkeiten. Auch Manfred „Manni“ Breuckmann, Sportkommentator, ist glühender Anhänger des FC Schalke 04.

Mit „seinem“ Verein geht Breuckmann jetzt hart ins Gericht. In einem Interview mit der „WAZ“ spricht der Kult-Kommentator Klartext und prognostiziert für den FC Schalke 04 nicht gerade eine rosige Zukunft.

FC Schalke 04: Breuckmann findet deutliche Worte

Vor der Saison galt der FC Schalke 04 noch als klarer Aufstiegsfavorit. Zu sehen war davon in dieser Saison nichts. Stattdessen steckt S04 sogar im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Für Breuckmann keine große Überraschung. „Ich wundere mich zudem bis jetzt, dass 16 von 18 Zweitliga-Trainern gesagt hatten, Schalke sei ein ganz heißer Favorit auf den Aufstieg. Das habe ich nie so gesehen“, so der 72-Jährige gegenüber der „WAZ“.

Immerhin: Unter dem neuen Trainer Karel Geraerts entspannte sich die Situation zuletzt. „Die Schalker haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Das ist ein Lichtblick. Ich hoffe, dass es eine Tendenz wird und sich Schalke vor dem Abstieg retten kann. Das muss das Ziel sein in diesem Jahr“, sagt Breuckmann.

„Bei den Traditionsvereinen lebt man sehr in der Vergangenheit“

Vom Aufstieg in die Bundesliga sieht der Kult-Kommentator den FC Schalke 04 noch weit entfernt. „Die Schalker sollten sich aktuell mit diesem Thema überhaupt nicht befassen. Sie sollten auf das Hier und Jetzt schauen. Das gilt es zu bewältigen, das ist die Aufgabe. Wenn zwischendurch mal einer der Verantwortlichen dadurch auffällt, dass er sagt, Schalke gehöre eigentlich in die Bundesliga, ist das ein Nonsens-Spruch. Auch bei 1860 München oder dem Hamburger SV hat man das schon gesagt. Gerade bei den sogenannten Traditionsvereinen lebt man sehr in der Vergangenheit“, findet Breuckmann.

