FC Schalke 04: Kurioser Fehler – Thiaw jüngster Spieler aller Zeiten?

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der FC Schalke 04 ist bekannt dafür, immer wieder junge Talente zu gestandenen Profis zu machen. Aus der „Knappenschmiede“ gingen schon Weltstars wie Manuel Neuer und Mesut Özil hervor.

Ganz so jung, wie es das vereinseigene Magazin jetzt in einem Fall darlegt, sind die Youngster des S04 dann aber auch nicht.

FC Schalke 04: Thiaw jüngster Profi aller Zeiten?

Auf einer Seite der neuesten Ausgabe des „Schalker Kreisel“ präsentiert der Klub zahlreiche interessante Fakten über Malick Thiaw, der in der vergangenen Saison den Sprung zu den Profis geschafft hatte. Unter anderem erfahren die Fans dort, dass er durchschnittlich 10,8 Kilometer pro Spiel zurücklegt. Auch sein Wechsel von Gladbach zu Königsblau im Jahr 2015 ist dort vermerkt.

Malick Thiaw ist einer der jüngsten Profis des FC Schalke 04. Sein Klub machte ihn aber sogar noch jünger, als er tatsächlich ist. Foto: imago images / Poolfoto

Ein Fan wurde beim Blick auf das Faktenblatt jedoch stutzig. An einer Stelle steht dort nämlich: „2010 in Düsseldorf geboren.“ Auf Twitter machte der Fan die Schalker Social-Media-Abteilung mit einem Augenzwinkern auf den offensichtlichen Fehler aufmerksam: „Malick Thiaw ist also zehn Jahre alt, @s04?“

Der Klub reagierte mit Humor auf den kleinen Tippfehler: „Da müssen die Rekordlisten des jüngsten Bundesligaspielers und -torschützen wohl nochmal umgeschrieben werden...“, schrieb der Klub auf Twitter. Erst am Freitag hatte Youssoufa Moukoko ein Tor für Borussia Dortmund erzielt und war so zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte geworden.

Youssoufa Moukoko wurde am Freitag zum jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten. Foto: imago images/Kirchner-Media

Thiaws Bundesligatreffer im Oktober gegen Stuttgart hilft da wenig: Schließlich ist der Innenverteidiger eigentlich bereits 19 Jahre alt (geboren im Jahr 2001) und damit drei Jahre älter als der BVB-Kicker. (the)