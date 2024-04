Ex-Schalke-Star vor Hammer-Wechsel? S04 winkt warmer Geldregen

Seit 2022 trägt Malick Thiaw das Trikot von AC Mailand, im Sommer könnte er den Klub nun verlassen. Einem Bericht aus Italien zufolge, soll Milan bereit sein, den Ex-Schalke-Star im Sommer für eine hohe Ablösesumme gehen zu lassen.

Jetzt hat sich offenbar auch ein echter Hochkaräter eingeschaltet: Real Madrid soll an einer Verpflichtung von Malick Thiaw interessiert sein. Das dürfte auch den FC Schalke 04 freuen, denn den Königsblauen winkt ein warmer Geldregen.

Ex-Schalke-Star Thiaw vor Wechsel zu Real Madrid?

Zunächst war von Klubs aus der Premier League die Rede, jetzt soll auch Real Madrid im Rennen sein. Das berichtet die „Sport Bild“. Demnach habe sich Thiaw mit starken Leistungen auf den Wunschzettel der Königlichen gespielt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der 22-Jährige bei Milan inzwischen gesetzt.

Bei Real Madrid könnte ab Sommer ein Platz in der Innenverteidigung freiwerden. Laut einem Bericht der „Marca“ plant Nacho Fernandez seinen Abschied. Der 34-Jährige will zum ersten Mal in seiner Karriere den Verein wechseln. Thiaw würde dafür an die Seite von seinem Nationalmannschaftskollegen Antonio Rüdiger rücken.

Schalke würde bei Thiaw-Verkauf mitverdienen

Thiaws Vertrag bei AC Mailand läuft noch bis 2027, sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt (Quelle: Transfermarkt.de). Es dürfte also hohe zweistellige Ablösesumme für den 22-Jährigen fällig werden – und davon würde auch der FC Schalke 04 profitieren.

Als Thiaw den FC Schalke 04 für 8,8 Millionen Euro in Richtung Mailand verließ, sicherte sich Königsblau eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Ein Teil der Ablösesumme würde also auch in die Kassen der Schalker fließen. Geld, was der Klub im Sommer sehr gut gebrauchen könnte.